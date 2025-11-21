Manchar Nagarpanchayat : नगराध्यक्ष पदासाठी सहा जण; १६ जागांसाठी तब्बल ६७ उमेदवार रिंगणात; राष्ट्रवादीला पहिले यश!

मंचर : मंचर नगरपंचायत निवडणुकीत नगराध्यक्ष पदासाठी सहा उमेदवार व नगरसेवकांच्या १६ जागांसाठी ६७ उमेदवार रिंगणात आहेत. प्रभाग क्रमांक आठ मध्ये सर्वाधिक सात उमेदवार उभे आहेत. प्रभाग क्रमांक एक मधून माजी खासदार (स्व) किसनराव बाणखेले यांच्या सून वंदना कैलास बाणखेले (राष्ट्रवादी कॉंग्रेस) या बिनविरोध निवडणून आल्या आहेत. त्यांच्यासाठी शिल्पा अमोल काजळे (शिवसेना) यांनी माघार घेतली आहे. महायुती व महाविकास आघाडीतही फुट पडली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजप यांच्यात युती, ठाकरे शिवसेना व पवार राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांच्यात युती व कॉंग्रेस व आम आदमी पार्टी यांच्यात युती झाली आहे. .शिवसेना स्वतंत्र निवडणूक लढवत आहे. त्यामुळे येथील निवडणूक अटीतटीची व रंगतदार होणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजप युतीच्या मोनिका सुनील बाणखेले (राष्ट्रवादी काँग्रेस), राजश्री दत्ता गांजाळे (शिवसेना), उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना व पवार राष्ट्रवादी कॉंग्रेस युतीच्या रजनीगंधा राजाराम बाणखेले (ठाकरे शिवसेना), कॉंग्रेस व आम आदमी पार्टीच्या फर्जीन मुलाणी (कॉंग्रेस), प्राची आकाश थोरात (अपक्ष) व जागृती किरण महाजन (अपक्ष) नगराध्यक्षपदाच्या निवडणूक रिंगणात आहेत..Manchar News : रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे अपघातग्रस्तांना नुकसानभरपाई; राज्य शासनाच्या निर्णयाचे ग्राहक पंचायतीकडून स्वागत!.मंचर ग्रामपंचायतीचे रुपांतर नगरपंचायतीत झाल्यानंतर प्रथमच निवडणूक होत असल्याने नगराध्यक्ष व नगरसेवक पदासाठी इच्छुकांची संख्या अधिक आहे. कोणत्या अपक्ष उमेदवाराचा आपल्या पक्षातील उमेदवारावर परिणाम होत आहे. याचा अभ्यास करून अपक्ष उमेदवाराची मनधरणी करण्याचे काम स्थानिक नेते मंडळींनी केले. त्यामध्ये काही प्रभागात यश आले. १५ जणांनी माघार घेतली. पण काही अपक्ष उमेदवारांनी आपली उमेदवारी कायम ठेवली आहे. माजी सरपंच दत्ता गांजाळे हे प्रभाग आठ मधुन उभे आहेत तर त्यांची पत्नी राजश्री नगराध्यक्ष पदाच्या शर्यतीत आहेत. .कॉंग्रेस पक्षाने महाविकास आघाडीत यावे म्हणून ठाकरे शिवसेना व पवार राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने फार प्रयत्न केले. पण त्यात यश आले नाही. त्यामुळे अनेक प्रभागात चौरंगी व पंचरंगी लढत होणार आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व भाजपची प्रचार यंत्रणा शरद बँकेचे अध्यक्ष देवेंद्र शहा, भीमाशंकर कारखान्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब बेंडे व भाजपचे नेते डॉ. ताराचंद कराळे, शिवसेनेची दत्ता गांजाळे, शिवसेना नेते रमेश येवले, ठाकरे शिवसेना व पवार राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची राजाराम बाणखेले, बाळासाहेब बाणखेले, कॉंग्रेस व आपची राजू इनामदार व अल्लू इनामदार राबवीत आहेत. प्रभागानुसार प्रचाराच्या बैठका सुरु झाल्या आहेत..मंचर नगरपंचायत निवडणुक २०२५नगरसेवक : १६पात्र एकूण अर्ज संख्या : ८२मागे घेतलेले अर्ज संख्या : १५शिल्लक एकूण अर्ज संख्या : ६७नगराध्यक्ष : १पात्र एकूण अर्ज संख्या : ६ मागे घेतलेले अर्ज संख्या : ० शिल्लक एकूण अर्ज संख्या : ६बिनविरोध : प्रभाग क्रमांक १ – सर्वसाधारण महिला - वंदना कैलास बाणखेले (राष्ट्रावादी कॉंग्रेस).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.