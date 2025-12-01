Manchar Election : मंचर नगरपंचायत निवडणूक मताला पाच हजार रुपये बाजार भाव फुटल्याची चर्चा; हॉटेल ढाबेही फुल्ल!

मंचर : मंचर नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक प्रथमच होत आहे. नगराध्यक्ष पदासाठी एकूण सहा उमेदवार व १६ नगरसेवक पदासा वठी ६७उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. मंगळवार मतदान आहे. या पार्श्वभूमीवर आर्थिक उलाढाल मोठ्या प्रमाणात झाली असून मताला तीन हजारापासून पाच हजार रुपये पर्यंत बाजार भाव फुटल्याची चर्चा दबक्या आवाजात सुरू आहे. येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस भाजप युती च्या उमेदवार मोनिका बाणखेले, शिवसेनेच्या उमेदवार राजश्री गांजाळे, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे व शरदचंद्र पवारराष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष युतीच्या उमेदवार रजनीगंधा बाणखेले, काँग्रेसच्या उमेदवार फर्जिन मुलांनी,अपक्ष प्राची थोरात, अपक्ष जागृती महाजन या उमेदवारांमध्ये लढतआहे..आम्हालाच मतदान करा. अशी विनंती करून मतदारांना आर्थिक मोबदला हॉटेल , पान टपऱ्या येथे निवडणूक स्लिप बरोबरच दिला जात आहे. मतदारांनी यावेळी येत असलेल्या लक्ष्मीला स्वीकारले असून अनेक उमेदवारांकडून आर्थिक लाभ दिला जात असल्याचे बोलले जात आहे. हे काम अत्यंत शिस्तीत व गुप्तपणे सुरू असून त्यासाठी काही युवक व युवतींची उमेदवारांनी निवड केली आहे. विशेष म्हणजे आपल्या प्रभागातीलसर्वच उमेदवारांना मतदारांकडून तुम्हालाच मतदान असे आश्वासित केले जात आहे प्रत्यक्षात कोणाला मतदान देणार हे मात्र निवडणूक निकालानंतरच पुढे येणार आहे. हॉटेल ढाबेही फुल्ल होते..Chakan Nagaraparishad Election : ‘कुपन घ्या अन् जेवण करून या’; उमेदवारांकडून मतदारांना प्रलोभनांचे वेगवेगळे फंडे.मांसाहारींसाठी मासे पॉपलेट, चिकन, मटन बिर्याणी ची व्यवस्था करण्यात आली आहे. हॉटेलपर्यंत न येणाऱ्यांसाठी पार्सले पाठवले जात असल्याचे एका हॉटेल मालकाने सांगितले. एकंदरीत निवडणूक रंगतदार व चर्चेची झाली आहे. मतदार राजा कोणाला प्रसन्न होणार यावरच येथील उमेदवारांचे विजयाचे गणित अवलंबून आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.