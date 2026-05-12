पुणे

मंचर बाजारात कांद्याचे दर स्थिर

मंचर, ता. १२ : मंचर कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथे कांद्याची आवक वाढली असली तरीही बाजारभाव स्थिर असल्याचे चित्र मंगळवारी (ता. १२) पाहायला मिळाले. बाजार समितीत दहा किलो कांद्याला कमाल १३० रुपये दर मिळाल्याची माहिती आंबेगाव तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती नीलेश थोरात यांनी दिली. मंचर बाजार समितीत एकूण १४ हजार २६० कांदा पिशव्यांची आवक झाली. आवक वाढल्यानंतरही बाजारभावात मोठी घसरण झाली नसल्याने शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला. बाजार समितीतील प्रति दहा किलो सुपर गोळा (नंबर १) कांद्यास १२० ते १३० रुपये, नंबर २ कांद्यास ९० ते १२० रुपये, तर गोल्टी व गोल्टा प्रकारातील नंबर ३ कांद्यास ४० ते ८० रुपये दर मिळाला. बदला कांद्यास १० ते ४० रुपये बाजारभाव मिळाल्याचे बाजार समितीकडून सांगण्यात आले. उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर कांद्याची आवक वाढत असली तरी मागणी कायम असल्याने बाजारभाव स्थिर राहिल्याचे व्यापाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

