Pune Nashik Highway: दारूच्या नशेत दुचाकीवरून प्रवासाचा हट्ट; मंचर पोलिसांनी वेळीच हस्तक्षेप करत टाळला अनर्थ, प्रसंगावधानामुळे आई-मुलांची सुखरूप भेट..

मंचर : पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावरील एकलहरे (ता.आंबेगाव) येथे अपघातग्रस्तांना मदत करणाऱ्या कार्यकर्त्याची सतर्कता व मंचर पोलिसांच्या तत्परतेमुळे दोन भावंडांचा संभाव्य अपघात टळल्याची घटना मंगळवारी(ता.१९)रात्री घडली. या घटनेमुळे मोठा अनर्थ टळल्याची भावना परिसरात व्यक्त होत आहे..मंगळवारी रात्री नऊच्या सुमारास एकलहरे येथील हॉटेल रविकिरणजवळील उपरस्त्यावरील अरुण निघोट यांच्या शहामदार चहा दुकानासमोर प्लॅटिना दुचाकीवर दोन लहान मुले व त्यांचा चुलता थांबला होता. दरम्यान, संबंधित व्यक्तीने दारूचे सेवन केल्याचा संशय निर्माण झाला. तरीही तो रात्रीच्या अंधारात दुचाकीवरून बोटा (ता. संगमनेर)परिसराकडे राष्ट्रीय महामार्गानेजाण्याचा आग्रह धरत होता.ॉ.याचवेळी कळंब येथील अपघातग्रस्तांना मदत करणारे अय्युब शेख चहा पिण्यासाठी तेथे थांबले. दोन लहान मुले व संबंधित व्यक्तीची अवस्था पाहून त्यांना संशय आला. त्यांनी संवाद साधला असता, संबंधित व्यक्ती दारूच्या नशेत असल्याचे लक्षात आले. रात्रीच्या वेळी महामार्गावर दोन भावंडाचा प्रवास करणे धोकादायक ठरू शकते, हे लक्षात घेऊन अय्युब शेख यांनी प्रसंगावधान दाखवत मुलांच्या आईशी संपर्क साधला..तसेच त्यांनी मंचर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक श्रीकांत कंकाळ यांना या प्रकाराची माहिती दिली. माहिती मिळताच सहाय्यक फौजदार संदीप कारभाळ व पोलीस कॉन्स्टेबल तुषार अर्जुन यांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी दोन्ही मुलांना ताब्यात घेत सुरक्षितपणे मंचर पोलीस ठाण्यात आणले..दरम्यान, एक तासानंतर मुलांची आई अनिता सतीश फापाळे (रा. बेलापूर, ता. अकोले, जि. अहिल्यानगर) पोलीस ठाण्यात दाखल झाल्यानंतर सुरज (वय १४) व संध्या (वय ११) या मुलांची आईशी भेट घडवून आणण्यात आली. त्यानंतर आई मुलांना सुरक्षितपणे चारचाकी वाहनातून घेऊन रवाना झाली. या प्रसंगामुळे दोन निष्पाप मुलांचे संभाव्य संकट टळले असून अय्युब शेख, अरुण निघोट व मंचर पोलिसांच्या सतर्कतेबद्दल परिसरातून कौतुक व्यक्त होत आहे.