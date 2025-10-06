Manchar News : मंचर येथून परांडा पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी किराणा साहित्याचे दोन ट्रक रवाना

मंचर - मराठवाडा पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी आंबेगाव तालुक्यात विविध संस्था व नागरिकांचा उस्फुर्त प्रतिसाद मिळाला. एक कोटी पाच लाख रुपये जमा झालेल्या रक्कमेतून १५ हजार किराणा साहित्याचे कीट तयार करण्यात आले. सोमवारी (ता.६) मंचर येथून माजी सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी हिरवा झेंडा दाखवल्यानंतर किराणा साहित्याचे दोन ट्रक परांडा तालुक्यासाठी रवाना झाले..गेल्या आठवड्यात मंचर येथे पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी वळसे पाटील, म्हाडाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील, शरद बँकेचे अध्यक्ष देवेंद्र शहा, भीमाशंकर कारखान्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब बेंडे, विष्णू हिंगे, बाबाजी टेमगिरे, सुषमा शिंदे,वैभव उंडे, सरपंच नवनाथ निघोट व विविध संस्थाचे पदाधिकारी यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली होती..“मराठवाड्यातील परिस्थिती अत्यंत गंभीर असून ऊसतोड कामगारांच्या शेती व घरांचे नुकसान झाले आहे. त्यांना जीवनावश्यक वस्तूंची तातडीने गरज आहे. त्यासाठी संस्था व नागरिकांनी मदत करावी.” असे आवाहन दिलीप वळसे पाटील यांनी केले होते.'शरद बँकेच्या समोर मदतसाह्य केंद्र उभारले आहे. हमाल, मापाडी, महिला, विद्यार्थी व लहान व्यवसायिकांनी उस्फुर्तपणे मदत आणून दिली.” असे आढळराव पाटील यांनी सांगितले..'१८ किलो वजनाचे एक किराणा कीट आहे. त्यामध्ये बेसन पीठ, चहा पावडर, पीठ, तूरडाळ, साबण, पोहा, तांदूळ, मीठ, रवा, साखर, हळद पावडर, मिरची पावडर व गोडेतेल आदि वस्तूंचा समावेश आहे. दोन ट्रक मधून १८ टन वजनाचे एकूण एक हजार किराणा कीट सोमवारी सुहास बाणखेले, राजेंद्र थोरात, संजय बाणखेले व आशितोष पोखरकर घेवून रवाना झाले आहेत. उर्वरित साहित्य दररोज जाणार आहे.' असे शहा यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.