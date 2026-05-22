Manchar Rain : मंचर शहराला वादळी पावसाचा तडाखा; तासाभरात ३६ मिमी पाऊस

मंचर : आंबेगाव तालुक्यातील मंचर शहर व परिसरात शुक्रवारी सायंकाळी झालेल्या जोरदार वादळी पावसाने जनजीवन विस्कळीत झाले. अवघ्या एका तासात ३६ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली असून रस्त्यांवरून पुरासारखे पाणी वाहू लागले. अनेक ठिकाणी फलक कोसळले, तर पावसाचे पाणी दुकानांमध्ये शिरल्याने व्यापाऱ्यांचे नुकसान झाले..मंचर बस स्थानकासमोरील मुख्य मार्गावर काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली होती. रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने वाहनचालकांना अडचणींचा सामना करावा लागला. परिसरातील अनेक दुकानांत पाणी शिरल्याची माहिती मंचर नगरपंचायतीचे उपनगराध्यक्ष लक्ष्मण थोरात व स्थानिक व्यावसायिकांनी दिली..दरम्यान, पिंपळगाव खडकी, अवसरी खुर्द, गावडेवाडी, एकलहरे, सुलतानपूर, श्रीक्षेत्र वडगाव काशिंबे, चांडोली खुर्द आणि लांडेवाडी परिसरातही जोरदार पावसाने हजेरी लावली. वादळी वाऱ्यामुळे अनेक घरांचे पत्रे उडून गेल्याने काही कुटुंबांचे संसार अक्षरशः उघड्यावर आले..शेती क्षेत्रालाही या पावसाचा मोठा फटका बसला आहे. टोमॅटो, फ्लॉवर, कोबी, मिरची आदी पिकांसाठी तयार करण्यात आलेली रोपे पाण्याबरोबर वाहून गेली. तसेच बाजरी व कांदा पिकांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याची माहिती शेतकरी सचिन बांगर यांनी दिली. नुकसानीची तातडीने पंचनामे करून प्रशासनाने मदत करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.वादळी वाऱ्यामुळे आंब्याच्या कैऱ्याही मोठ्या प्रमाणावर गळून पडल्या असून आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. अचानक आलेल्या पावसाने शेतकरी आणि नागरिकांची मोठी धावपळ उडाली..पेठ येथे सुरू असलेला बैलगाडा शर्यती संध्याकाळी चार वाजता बंद कराव्या लागल्या. येथील व्यावसायिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. अशी माहिती आंबेगाव तालुका पंचायत समिती सदस्य संजय पवळे यांनी दिली..दरम्यान माजी सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी तातडीने झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिले आहेत. त्यानुसार शुक्रवारी रात्री आठ वाजता लाखनगाव परिसराची पाहणी करण्यासाठी आंबेगाव तालुक्याचे तहसीलदार डॉ सचिन वाघ व महसूल खात्यातील कर्मचाऱ्यांचे पथक रावांना झाले आहे..दृष्टिक्षेप :▪ तासाभरातील पाऊस : ३६ मिमी▪ प्रभावित भाग : मंचर, पिंपळगाव खडकी, अवसरी खुर्द, एकलहरे, चांडोली खुर्द, लांडेवाडी.