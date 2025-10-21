पुणे

Black Magic Incident : मंचर स्मशानभूमीत जादूटोण्याचा संशय; अंधश्रद्धेचे काळे सावट कायम

Superstition Prevails Despite the Age of Science : मंचर येथील तपनेश्वर स्मशानभूमीत मृतदेह जाळण्याच्या सांगाड्यावर पुष्पहार, लिंबू, बाहुली आणि टाचण्या असा जादूटोण्यासदृश बनावट प्रकार आढळल्याने नागरिकांमध्ये अंधश्रद्धेमुळे खळबळ उडाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मंचर : विज्ञानयुगातही अंधश्रद्धेचे काळे सावट समाजातून जाता जात नाही, याचे ज्वलंत उदाहरण पुन्हा एकदा मंचर शहरात पाहायला मिळाले.तपनेश्वर स्मशानभूमीत मृतदेह जाळण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या लोखंडी सांगाड्यावर पुष्पहार, लिंबू, लाल कापड, टाचण्या आणि बाहुलीसारखा बनावट प्रकार ठेवलेला आढळल्याने नागरिकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.

police
crime
black magic
crime investigation

