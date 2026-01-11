Pune News: मांढरदेवीच्या यात्रेला अभूतपूर्व गर्दी; भोर मार्गावर दहा किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा, दाेन्ही बाजुला वाहतूक जाम!

भोर : रविवारी (ता ११) साप्ताहिक सुट्टी असल्यामुळे मांढर (ता वाई, जि.सातारा) येथील श्री काळुबाई मांढरदेवीच्या दर्शनाला भाविकांची तुफान गर्दी झाली. भाविकांच्या शेकडो गाड्या एकाच वेळी रस्त्यावर आल्यामुळे भोर शहरासह, भोर- कापूरहोळ,भोर- शिरवळ, भोर मांढरदेवी मार्गावर ट्रॅफिक जाम झाले. कापूरहोळ भोर आणि शिरवळ भोर मार्गाच्या कॉंक्रिटीकरणाचे काम सुरू असल्यामुळे काही ठिकाणी एकाच बाजूने वाहतूक सुरू आहे. त्यातच भोरमध्ये बैलगाड्यांच्या शर्यती असल्यामुळे त्या वाहनांची अधिकच भर पडली. .Karad News: ऊस आंदोलन खटल्यानिमित्त दिसले ऋणानुबंध; शेतकरी संघटनेचे तीन नेते अनेक वर्षांनंतर एकत्र; जुन्या आठवणींना उजाळा!.रविवारी पहाटेपासून मांढरदेवीच्या दर्शनाला जाणाऱ्या भाविकांची वाहने रस्त्यावर येण्यास सुरुवात झाली. भोर शहरापासून कापूरहोळ बाजूकडे दहा किलोमीटर पर्यंत आणि शिरवळ बाजूकडे सहा किलोमीटर पर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या. सर्वप्रथम बुवासाहेब वाडी येथील असलेल्या रस्त्याच्या कामामुळे वाहनांच्या रांगा लागण्यास सुरुवात झाली. त्यानंतर एसटी स्टँड रामबाग ते चौपाटी या मार्गावर ट्राफिक जाम झाले. .त्यामुळे काही अतिउत्साही वाहनचालकांनी आपली वाहने भोर शहरातील मंगळवार पेठेतील रस्त्यावर घातली. त्यामुळे शहरातील रस्ते ही जाम झाले. शहरातील चौपाटी परिसरातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यापासून चारही बाजूंच्या मार्गावर ट्रॅफिक जाम झाले..माेठी बातमी! केवायसीनंतर अनेक ‘लाडक्या बहिणी’ अपात्र; गोरगरीब महिलांना लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ, शासन करतय काय?.सकाळी नऊ वाजता ट्राफिक हवालदार दत्तात्रेय जाधव व सुनील चव्हाण यांनी शिवाजी पुतळा जवळील वाहतूक सुरळीत करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु पुढे जाण्याचा प्रयत्न वाचालकांनी दुर्लक्ष केले आणि ट्राफिक अधिक जाम होऊ लागले. भोर पोलिसांचे आणखी एक पथक चौपाटी परिसरात आले. त्यांनी घातलेल्या निर्बंधांमुळे वाहतूक हळूहळू सुरू झाली. तीन किलोमीटरच्या अंतरासाठी प्रवाशांना दोन दोन तास ताटकळत बसावे लागले. दुपारी एक वाजेपर्यंत भोर शहरापासून सर्वच मार्गावर ट्रॅफिक जाम होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.