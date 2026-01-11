पुणे

Pune News: मांढरदेवीच्या यात्रेला अभूतपूर्व गर्दी; भोर मार्गावर दहा किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा, दाेन्ही बाजुला वाहतूक जाम!

Mandhardevi ऊemple yatra traffic congestion updateछ मांढरदेवी यात्रेची गर्दी; भोर मार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा
Vehicles Stuck for Hours as Mandhardevi Yatra Peaks in Satara

Vehicles Stuck for Hours as Mandhardevi Yatra Peaks in Satara

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

भोर : रविवारी (ता ११) साप्ताहिक सुट्टी असल्यामुळे मांढर (ता वाई, जि.सातारा) येथील श्री काळुबाई मांढरदेवीच्या दर्शनाला भाविकांची तुफान गर्दी झाली. भाविकांच्या शेकडो गाड्या एकाच वेळी रस्त्यावर आल्यामुळे भोर शहरासह, भोर- कापूरहोळ,भोर- शिरवळ, भोर मांढरदेवी मार्गावर ट्रॅफिक जाम झाले. कापूरहोळ भोर आणि शिरवळ भोर मार्गाच्या कॉंक्रिटीकरणाचे काम सुरू असल्यामुळे काही ठिकाणी एकाच बाजूने वाहतूक सुरू आहे. त्यातच भोरमध्ये बैलगाड्यांच्या शर्यती असल्यामुळे त्या वाहनांची अधिकच भर पडली.

Loading content, please wait...
Satara
pune
bhor
Bhor City
district
Traffic
devotees

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com