Pune Accident: मांडवी बुद्रुक येथे भीषण अपघातात दुचाकीस्वाराचा मृत्यू; पिकअपची दुचाकीला धडक, पिकअपच्या खाली सापडला अन्..

खडकवासला : हवेली पोलीस स्टेशन हद्दीतील मांडवी बुद्रुक येथे सोमवारी (ता. १६) भरधाव पिकअप वाहनाने समोरून येणाऱ्या दुचाकीला जोरदार धडक दिल्याने ६५ वर्षीय दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू झाला. या अपघातप्रकरणी पिकअप चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या अपघातात पुंजाराम सुंदरराव मरकड (वय ६५, रा. फार्महाऊस, स्प्लेंडर कंट्री, मांडवी बुद्रुक) यांचा मृत्यू झाला. ही घटना दुपारी मांडवी बुद्रुक (ता. हवेली, जि. पुणे) येथील जर्सेश्वर फाटा परिसरात सुमारे १५० मीटर अंतरावर घडली. या प्रकरणी त्यांचा मुलगा नीलकंठ पुंजाराम मरकड (वय ३७) यांनी फिर्याद दिली आहे..पिकअप चालक नितेश गणेश पवार (रा. भीमनगर, कोंढवे धावडे, पुणे) याने भरधाव व निष्काळजीपणे वाहन चालविल्याबाबत गुन्हा दाखला केला आहे. हे. भारतीय न्याय संहिता तसेच मोटार वाहन कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केल्याची माहिती हवेली पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ निरीक्षक वैशाली पाटील यांनी सांगितले..घटनास्थळी पाहणी केल्यानंतर पोलीस निरीक्षक पाटील म्हणाल्या, वळणावर हा अपघात झाला असून पिकअपचा वेग जास्त होता. धडकेनंतर दुचाकीस्वार उडून पडला. तर पिकअप वाहन पलटी होऊन दुचाकीस्वाराच्या अंगावर पडली. यामध्ये मरकड यांचा मृत्यू झाला..पुंजाराम मरकड हे दुचाकी क्रमांक एमएच १४–बीएल ४६२६ घेऊन बहुलीकडून मांडवी बुद्रुककडे जात होते. त्याचवेळी मांडवी बुद्रुककडून बहुलीकडे जाणाऱ्या पिकअप क्रमांक एमएच १२–व्हीटी ०६०५ या वाहनाने समोरासमोर धडक दिली. या धडकेत मरकड यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. अपघातात दुचाकीचेही मोठे नुकसान झाले आहे. पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक संजय कोळी करीत आहेत..