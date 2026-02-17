Pune Accident: मांडवी बुद्रुक येथे भीषण अपघातात दुचाकीस्वाराचा मृत्यू; पिकअपची दुचाकीला धडक, पिकअपच्या खाली सापडला अन्..

पुणे

Mandvi Budruk two wheeler rider killed in road crash: मांडवी बुद्रुक येथे पिकअपच्या धडकेत दुचाकीस्वाराचा मृत्यू, चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल
खडकवासला : हवेली पोलीस स्टेशन हद्दीतील मांडवी बुद्रुक येथे सोमवारी (ता. १६) भरधाव पिकअप वाहनाने समोरून येणाऱ्या दुचाकीला जोरदार धडक दिल्याने ६५ वर्षीय दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू झाला. या अपघातप्रकरणी पिकअप चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

