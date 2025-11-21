पुणे

Pune Crime Update : पुण्यात मंगळवार पेठेत चोरट्यांचा धाडसी डाव; सात लाखांचा ऐवज लंपास

Theft Reported in Shanti Complex, Pune : मंगळवार पेठेतील शांती कॉम्प्लेक्समध्ये बंद घराचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी सुमारे सात लाख २९ हजार रुपयांचा ऐवज चोरल्याची घटना घडली.
Pune Crime Update

Pune Crime Update

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : सदनिकेचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी सात लाख २९ हजार रुपयांचा ऐवज चोरल्याची घटना मंगळवार पेठेत घडली. याबाबत एका महिलेने समर्थ पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार महिला या मंगळवार पेठेतील शांती कॉम्प्लेक्स सोसायटीत राहायला आहेत.

Loading content, please wait...
pune
crime
police case
police investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com