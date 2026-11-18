पुणे: अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) सिंहगड रस्त्यावरील माणिकबाग येथील खाऊ गल्लीत मंगळवारी (ता. १७) केलेल्या तपासणी मोहिमेत अन्न सुरक्षा नियमांचे गंभीर उल्लंघन करणाऱ्या सहा अन्न व्यावसायिकांना तात्काळ व्यवसाय बंद करण्याचे आदेश दिले..अन्न व औषध प्रशासनाच्या पुणे विभागाने (झोन-०७) ही धडक कारवाई केली. येथे नऊ अन्न आस्थापनांची तपासणी केली. यामध्ये विनापरवाना व्यवसाय आणि अस्वच्छता आढळल्याने सहा खाद्यपदार्थ विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांना नोटीस बजावली आहे. यामध्ये माणिकबाग येथील गोयल गंगा बिल्डिंगसमोरील नीलंका राईस सेंटर, पुणेरी अंडा भुर्जी सेंटर, वृंदावन डाळ खिचडी, अमृत वडेवाले, ओम साई राम टी सेंटर कॉर्नर आणि नॅचरल फ्रेश ज्यूस सेंटर या व्यावसायिकांचा समावेश आहे. नियमांची पूर्तता करून वैध परवाना घेतल्याशिवाय या व्यावसायिकांना व्यवसाय सुरू करता येणार नाही. ही मोहीम सह आयुक्त श्रीकांत करकळे आणि सहाय्यक आयुक्त नारायण सरकटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अन्न सुरक्षा अधिकारी एन. एस. मोहिते आणि के. व्ही. बारवकर यांनी पार पाडली..कशामुळे झाली कारवाई?या सहा व्यावसायिकांचा वैध ‘एफएसएसएआय’ परवाना किंवा नोंदणी नव्हती अन्नपदार्थ उघड्यावर ठेवल्याने धूळ आणि कीटकांपासून अन्न दूषित होण्याचा धोका होता तयार अन्नामध्ये रंगांचा वापर केला परिसरातील अस्वच्छता आणि कामगारांच्या आरोग्याबाबतही गंभीर त्रुटी समोर आल्या कामगारांचे कपडे आणि हातमोजे अस्वच्छ होते तसेच कोणाकडेही वैद्यकीय तपासणीचे प्रमाणपत्र नव्हते अन्न तयार करण्याच्या जागेजवळ उघड्या कचराकुंड्या होत्या सांडपाण्याच्या निचऱ्याची योग्य व्यवस्था नसल्याने परिसरात दुर्गंधी पसरली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.