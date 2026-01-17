पुणे

Junnar Leopard : माणिकडोह केंद्रात बिबट्यांचा हाऊसफुल्ल मुक्काम! ५० बिबटे लवकरच गुजरातच्या 'वनतारा'मध्ये होणार स्थलांतरित

Manikdoh Leopard Center : जुन्नरच्या माणिकडोह निवारा केंद्रात क्षमतेपेक्षा अधिक बिबटे असल्याने ५० बिबट्यांचे गुजरातच्या वनतारा संग्रहालयात स्थलांतर करण्यात येणार असून नसबंदी प्रक्रियेवरही जोर दिला जात आहे.
Overcrowding at Manikdoh: 140 Leopards in a 60-Capacity Center

Overcrowding at Manikdoh: 140 Leopards in a 60-Capacity Center

Sakal

नवनाथ भेके निरगुडसर
Updated on

निरगुडसर : माणिकडोह बिबट निवारा केंद्रात सध्या १४० हून अधिक बिबटे आहेत.बिबट निवारा केंद्राची क्षमता ४० वरून ६० इतकी झाली असली तरी सध्या ८० हून अधिक अतिरिक्त बिबटे आहेत.५० बिबटे वनतारा प्राणी संग्रहालयात जाण्याचे मार्ग मोकळे झाले असले तरी अजूनही त्या ५० बिबट्यांच्या स्थलांतराला मुहूर्त मिळेना.

Loading content, please wait...
pune
Leopard
Wildlife
Forest department
ganesh naik

Related Stories

No stories found.