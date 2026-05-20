मणिपूरमध्ये सहा

पुणे

मणिपूरमध्ये ओलिसांच्या
सुटकेसाठी महिलांचे आंदोलन
इंफाळ, ता. २० (पीटीआय) : मणिपूरमधील नागाबहुल भागांमध्ये संशयित कुकी दहशतवाद्यांनी ओलीस ठेवलेल्या सहा नागा पुरुषांची तातडीने सुटका करण्याच्या मागणीसाठी हजारो महिलांनी बुधवारी विविध ठिकाणी ठिय्या आंदोलन केले.
सेनापती जिल्हा मुख्यालय परिसरातील आंदोलनामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले. बाजारपेठा बंद राहिल्या, तर व्यावसायिक वाहतुकीवरही परिणाम झाला. आंदोलकांनी ओलिसांची तातडीने सुटका करा आणि अपहरण थांबवा अशा घोषणाही दिल्या. नागा वुमन्स युनियनच्या अध्यक्षा प्रिसिलिया थिअुमाई यांनी केंद्र सरकारकडे ओलिसांची सुरक्षित सुटका करण्याची मागणी केली. तसेच दोषींवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली. १३ मे रोजी कांगपोकपी आणि सेनापती जिल्ह्यांत सशस्त्र गटांनी ३८ हून अधिक लोकांना ओलीस ठेवले होते. त्यापैकी ३१ जणांची सुटका झाली असून सहा नागा पुरुष अद्याप बेपत्ता असल्याचे सांगण्यात आले आहे. दुसरीकडे कुकी आयएनपीआय मणिपूर संघटनेनेही त्यांच्या समाजातील १४ जण नागा गटांकडे ओलीस असल्याचा दावा केला आहे.

