मांजरीतील मांजराई देवी मंदिर भाविकांचे श्रद्धास्थान

मांजरी, ता. १६ : अज्ञातवासातील प्रवासात पांडवांनी आपली आई माद्रीच्या आठवणीत उभारलेले मांजराई देवी मंदिर मांजरी बुद्रुक (ता. हवेली) गावचे ग्रामदैवत आणि शक्तिपीठ म्हणून ओळखले जाते. हेमाडपंथी शैलीतील या काळ्या पाषाणातील मंदिराला पांडवकालीन इतिहासाची मोठी पार्श्वभूमी लाभली असून, नवरात्रोत्सवाच्या निमित्ताने येथे चैतन्याचे वातावरण आहे.
अख्यायिकेनुसार, पांडव माता माद्रीसह प्रवासात असताना मुळा-मुठेच्या उजव्या कुशीत मुक्कामी राहिले होते. या मुक्कामात त्यांनी आईच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ मंदिर बांधले. सूर्योदय झाल्याने कळसाचे काम अपूर्ण ठेवून ते पुढच्या प्रवासाला निघाले. हेच माद्रीचे मंदिर पुढे अपभ्रंश होऊन ''मांजरी'' झाले आणि त्याभोवती वसलेल्या खेड्याला मांजरी बुद्रुक नाव पडले. अकरा वर्षांपूर्वी या मंदिराचा जिर्णोद्धार करण्यात आला आहे. भक्तांना शक्ती देणारी आणि संकल्प तडीस नेणारी महाशक्ती म्हणून मांजराई देवीकडे पाहिले जाते.
नवरात्रोत्सवानिमित्त मंदिर परिसरात आकर्षक विद्युत रोषणाई आणि फुलांची सजावट केली आहे. दररोज सकाळी आणि सायंकाळी महाआरती, जागरण व गोंधळ असे धार्मिक कार्यक्रम होत आहेत. नऊ दिवस देवीची विविध रूपांत पूजा बांधली जाते. दसऱ्याच्या दिवशी येथे सिमोलंघनाचा सोहळा होतो. नोकरी आणि व्यवसायानिमित्त बाहेरगावी असलेले नागरिक या काळात दर्शनासाठी आवर्जून गावात येतात. चंपाषष्ठीला देवीचा मोठा उत्सव भरविला जातो, ज्यामध्ये घराघरातून नैवेद्य अर्पण करण्याची परंपरा आहे.
जिल्हा बँक संचालक सुरेश घुले, तंटामुक्ती समितीचे माजी अध्यक्ष ज्ञानोबा घुले, उत्सव समितीचे माजी अध्यक्ष कैलास घुले, उपाध्यक्ष अभिजित घुले यांच्या मार्गदर्शनाखाली यंदाचा उत्सव होत आहे.
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पाच-सहा वर्षांपूर्वी गावाचा पुणे महापालिकेत समावेश झाल्याने नागरीकरण वाढल्याने भाविकांची गर्दीही वाढत आहे. अखिल मांजराई देवी नवरात्रोत्सव समितीच्या वतीने उत्सवाचे नियोजन केले जात असून, विविध धार्मिक, सांस्कृतिक उपक्रमांचे आयोजन केले जाते.
-स्वराज घुले- अध्यक्ष, निखिल मांजराई देवी नवरात्र उत्सव समिती
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मांजराई देवी
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