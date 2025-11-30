पुणे

Maharashtra Wrestling : मांजरी बुद्रुकच्या उरसात महाराष्ट्र केसरींचा दणदणाट; वीस लाखांच्या बक्षिसांसाठी मल्लांची थरारक झुंज!

Manjari Budruk Wrestling Championship : मांजरी बुद्रुकच्या उरसात थरारक कुस्ती लढतींनी वातावरण दणाणून गेले. महाराष्ट्र केसरींसह राज्यातील शंभर मल्लांनी वीस लाखांच्या बक्षिसांसाठी दमदार झुंज दिली.
कृष्णकांत कोबल ------------------------
मांजरी : शड्डूंचा कडकडीत आवाज, बजरंग बलीसह ग्रामदेवता मांजराई देवीचा जयजयकार आणि टाळ्या आरोळ्यांनी भारावलेल्या वातावरणात तसेच, राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर मैदाने गाजवलेल्या एकाचढ एक मल्लांमध्ये झालेल्या चुरशीच्या लढतीने मांजरी बुद्रुकच्या उरसात वीस लाख रुपयांच्या बक्षिसांचा आखाडा रंगला. क्षणाक्षणाला बदलणारे जय पराजयाचे चित्र, आणि एखाद्या क्षणी श्वास रोखून धरायला लावणाऱ्या कुस्तीच्या डावाने कुस्ती शौकीनांच्या डोळ्यांचे पारणे फेडले.

