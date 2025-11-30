Maharashtra Wrestling : मांजरी बुद्रुकच्या उरसात महाराष्ट्र केसरींचा दणदणाट; वीस लाखांच्या बक्षिसांसाठी मल्लांची थरारक झुंज!

मांजरी : शड्डूंचा कडकडीत आवाज, बजरंग बलीसह ग्रामदेवता मांजराई देवीचा जयजयकार आणि टाळ्या आरोळ्यांनी भारावलेल्या वातावरणात तसेच, राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर मैदाने गाजवलेल्या एकाचढ एक मल्लांमध्ये झालेल्या चुरशीच्या लढतीने मांजरी बुद्रुकच्या उरसात वीस लाख रुपयांच्या बक्षिसांचा आखाडा रंगला. क्षणाक्षणाला बदलणारे जय पराजयाचे चित्र, आणि एखाद्या क्षणी श्वास रोखून धरायला लावणाऱ्या कुस्तीच्या डावाने कुस्ती शौकीनांच्या डोळ्यांचे पारणे फेडले..येथील ग्रामदेवता मांजराई देवी व पीर बाबा देवतांच्या वार्षिक उत्सवानिमित्त संदल, पालखी मिरवणूक, महाभिषेक, करमणुकीच्या कार्यक्रमांबरोबरच विशेष आकर्षण असलेल्या कुस्ती आखाड्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या वर्षी पहिल्यांदाच कुस्त्यांच्या लढती अगोदरच ठरविण्यात आलेल्या होत्या. महाराष्ट्र केसरी पृथ्वीराज पाटील, उपमहाराष्ट्र केसरी माऊली कोकाटे, शुभम शिदनाळे यांच्यासह राज्यभरातील विविध तालमीच्या प्रसिद्ध शंभर मल्लांनी या आखाड्यात हजेरी लावली. १५ हजारांपासून दोन लाख दहा हजार रूपये बक्षिसापर्यंतच्या कुस्त्या येथे रंगल्या. महिला मल्लांनीही या आखाड्यात सहभाग घेतला होता..Wrestling Competition: किन्हईत महारुद्र ठरला ‘प्रदेशाध्यक्ष केसरी’; साखरगड निवासिनी यमाईदेवी यात्रेनिमित्त कुस्ती स्पर्धा.पंच म्हणून पावनकुमार गोरे, श्रीहरी तरंगे, काळुराम लोखंडे, किसन शेळके, बाळासाहेब भोसले यांनी काम पहिले. उत्सव प्रमुख कैलास घुले, उत्सव समिती अध्यक्ष अक्षय घुले, उपाध्यक्ष अजित वाडेकर, कार्याध्यक्ष सुमित घुले, उपकार्याध्यक्ष शंकर घुले, खजिनदार नानासाहेब घुले यांनी उत्सवाचे संयोजन केले. हिंदकेसरी अभिजित कटके, वस्ताद महेश गायकवाड, सतीश सावंत, तंटामुक्त समितीचे माजी अध्यक्ष ज्ञानोबा घुले, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश घुले, कात्रज दूध संघाचे संचालक गोपाळ म्हस्के, माजी जिल्हापरिषद सदस्य दिलीप घुले, माझी सरपंच पुरुषोत्तम धारवाडकर, उद्योजक राहुल तुपे, माजी उपसरपंच अमित घुले, सुधीर घुले, संदीप लोणकर, रुपेश तुपे, सुमित घुले, शारदा सोशल फाउंडेशनचे संस्थापक अजित घुले, तसेच, दिगंबर घुले, संतोष घुले, प्रशांत घुले, प्रमोद कोद्रे, सचिन हाके, योगेश टकले, बाळासाहेब घुले, सोमनाथ घुले, ॲड. साईलेश म्हस्के आदी पाहुणे व प्रतिष्ठीत ग्रामस्थ यावेळी उपस्थित होते.."यात्रेच्या आखाड्यात बक्षीसे देण्यावरून होणारे वाद आणि विस्कळीतपणा टाळण्यासाठी या वर्षी पहिल्यांदाच उत्सव समितीने कुस्त्या ठरवून घेतल्या होत्या. बक्षिसांची रक्कम ठरवून ती देण्यासाठी ग्रामस्थांना आवाहन करण्यात आले होते. त्यानुसार विजयी मल्लासह उपविजेत्या मल्लालाही भरीव बक्षीसे देण्यात आली. पुढील वर्षीही अशाच पध्दतीने व महिलांसाठीही आखाडा भरविला जाणार आहे.'अक्षय घुले- अध्यक्ष, उत्सव समिती, मांजरी बुद्रुक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.