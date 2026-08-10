Manjari Khurd News : मांजरी खुर्दच्या मंगल उंद्रे यांचा अनोखा भक्तीयोग! अवघ्या चार महिन्यांत शेतकरी महिलेने अक्षरबद्ध केली संपूर्ण ज्ञानेश्वरी

मांजरी खुर्द - ईश्वराशी तादात्म्य पावण्याचे अनेक सरळ, सोपे मार्ग विविध संतांनी दाखवून दिले आहेत. भागवत धर्मपरंपरेत दैनंदिन कामकाजासोबत नामस्मरण, ग्रंथवाचन आणि भक्तीच्या माध्यमातून ईश्वरप्राप्तीचा मार्ग सांगितला आहे. हाच धागा पकडत मांजरी खुर्द येथील शेतकरी महिला मंगल उंद्रे यांनी अवघ्या चार महिन्यांत संपूर्ण ज्ञानेश्वरी स्वहस्ताक्षरात लिहून काढत अनोखा भक्तीयोग साधला आहे..शेतीची दैनंदिन कामे, घरातील जबाबदाऱ्या सांभाळत उंद्रे यांनी ज्ञानेश्वरी लेखनाचा संकल्प केला. दररोज ठराविक वेळ लेखनासाठी देत त्यांनी सातत्याने हा उपक्रम सुरू ठेवला. सुरुवातीला काही दिवस लेखनाचा वेग कमी होता; मात्र संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या विचारांवरील श्रद्धा आणि लेखनाची ओढ यामुळे त्यांचा उत्साह वाढत गेला. अखेर चार महिन्यांच्या अथक परिश्रमानंतर संपूर्ण ज्ञानेश्वरी अक्षरबद्ध करण्याचा संकल्प त्यांनी पूर्ण केला. शेखर महाराज जांभुळकर यांनी त्यांना यासाठी प्रेरणा दिली..ज्ञानेश्वरी हा केवळ धार्मिक ग्रंथ नसून जीवन जगण्याची दिशा देणारा आध्यात्मिक ग्रंथ आहे. तो स्वहस्ताक्षरात लिहिताना प्रत्येक ओवीचा अर्थ मनात रुजत गेला. या लेखनातून मनःशांती व आत्मिक समाधान मिळत असल्याचे उंद्रे यांनी यावेळी सांगितले..त्यांच्या या भक्तीपूर्ण उपक्रमाचे परिसरातील ग्रामस्थ, नागरिक, वारकरी आणि भाविकांकडून कौतुक होत आहे. ‘भक्तीला वेळेची नव्हे तर श्रद्धा आणि सातत्याची गरज असते,’ याचे प्रेरणादायी उदाहरण मंगल उंद्रे यांनी या उपक्रमाद्वारे घालून दिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.