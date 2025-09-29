पुणे

Manjri Protest : मांजरीतील महिलांचे बेमुदत धरणे आंदोलन; पालिका सुविधांच्या अभावामुळे संताप

Pune Municipal Corporation : मांजराईनगरमधील महिलांनी पाणी, कचरा व्यवस्थापन, आणि मूलभूत हक्कांसाठी दररोज दुपारी बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे.
Manjri Protest

Manjri Protest

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मांजरी : गाव महापालिकेत समाविष्ट होऊन, तीन वर्षे उलटून गेली आहेत. मात्र, मागणी करूनही येथील वसाहतींना गलिच्छ वस्ती निर्मूलन अंतर्गतसह इतरही सुविधा मिळत नाहीत. त्यामुळे येथील रहिवास्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. या बाबींकडे पालिका प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी येथील महिलांनी दररोज दुपारी बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे.

Loading content, please wait...
Strike
pmc
Manjari
Protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com