पुणे

Manjari Protest : महापालिका प्रशासनाचा निषेध! मांजरीच्या समस्यांसाठी कार्यकर्त्यांनी मुळा-मुठा नदीत उतरून केले 'डुबकी' आंदोलन

Dip' Agitation Against PMC's Negligence : मांजरी (प्रभाग १५) परिसरातील रस्ते, अंगणवाडीचा खंडित वीजपुरवठा, स्मशानभूमीची सुरक्षा व पथदिव्यांच्या समस्या सोडविण्यात पुणे महापालिका प्रशासन टाळाटाळ करत असल्याने, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे कार्यकर्ते गजेंद्र मोरे व सहकाऱ्यांनी मुळा-मुठा नदीत डुबकी आंदोलन करून निषेध नोंदवला.
Dip' Agitation Against PMC's Negligence

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मांजरी : प्रभाग क्रमांक १५ परिसरातील विविध समस्या आणि त्या सोडविण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून होत असलेली टाळाटाळ, याकडे लक्ष वेधण्यासाठी येथील कार्यकर्ते गजेंद्र मोरे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मुळा-मुठा नदीमध्ये डुबकी आंदोलन करून महापालिका प्रशासनाचा निषेध नोंदविला आहे.

