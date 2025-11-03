Manjari Protest : महापालिका प्रशासनाचा निषेध! मांजरीच्या समस्यांसाठी कार्यकर्त्यांनी मुळा-मुठा नदीत उतरून केले 'डुबकी' आंदोलन

मांजरी : प्रभाग क्रमांक १५ परिसरातील विविध समस्या आणि त्या सोडविण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून होत असलेली टाळाटाळ, याकडे लक्ष वेधण्यासाठी येथील कार्यकर्ते गजेंद्र मोरे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मुळा-मुठा नदीमध्ये डुबकी आंदोलन करून महापालिका प्रशासनाचा निषेध नोंदविला आहे. .याबाबत महापालिका प्रशासनाला निवेदन देऊनही त्यांच्याकडून आंदोलनाची दखल घेण्यात आली नाही. प्रशासनाच्या अशा असंवेदनशील भूमिकेचा नागरिकांमधून निषेध व्यक्त केला जात आहे. मांजरी बुद्रुक परिसरात अनेक ठिकाणी रस्त्यांची चाळण झाली आहे.महापालिकेने वीज बिल न भरल्यामुळे अंगणवाडीतील वीज मीटर वीज वितरण कंपनीने काढून वीज पुरवठा खंडित केला आहे. त्यामुळे विविध ठिकाणच्या अंगणवाडीतील सुमारे पाचशे विद्यार्थ्यांना अंधारात बसावे लागत आहे..Nagpur Crime:'नागपुरात खंडणीसाठी फळविक्रेत्याला धमकावले'; हद्दपार गुन्हेगाराला अटक.स्मशानभूमीमध्ये चोवीस तास सुरक्षा रक्षक नसल्याने येथील सुरक्षा रामभरोसे आहे. रेल्वे उड्डाणपुलावर तसेच, गोपाळपट्टी ते मुळा मुठा नदीपर्यंत रस्त्यावरील पथदिवे नसल्यामुळे त्याठिकाणी अंधार होऊन अपघाताचा धोका वाढला आहे.याबाबत वारंवार सांगूनही प्रशासन लक्ष देत नसल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे युवकचे शहर कार्याध्यक्ष मोरे यांच्यासह शैलेंद्र बेल्हेकर, हरीश सोनवणे, किरण गाडेकर, राजेश अरणे, गौतम भोसले आदींनी आंदोलनात सहभाग घेतला..आम्ही आंदोलनाच्या ठिकाणी निघालो असतानाच आंदोलकांनी पोलिसांना निवेदन देऊन ते संपविले असल्याचे समजले. त्यानंतर प्रमुख आंदोलक मोरे यांच्याशी संपर्क साधला आहे. त्यांनी मांडलेल्या अनेक समस्या यापूर्वीच नियोजनात घेतल्या आहेत. काही समस्यांवर चर्चा करून सोडविण्याच्या दृष्टीने उद्या (ता. ३) बैठक लावली आहे.-रवी खंदारे, सहाय्यक आयुक्त, हडपसर-मुंढवा क्षेत्रीय कार्यालय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.