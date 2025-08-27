Manjari Traffic : लाखोंचा खर्च केलेल्या पदपथांवर अतिक्रमण, मांजरी बुद्रुकमधील स्थिती; दुचाकी, चारचाकी वाहने रस्त्यावर, पादचारी त्रस्त

मांजरी : मांजरी बुद्रुकमधील अनेक भागात रस्त्यांसाठी लाखो रुपये खर्च करण्यात आला आहे. मात्र, रस्त्यांवरून वाहतूक सुरळीत होण्याऐवजी रस्त्याच्या कडेलाच दुचाकी, चारचाकी गाड्या पार्किंग केल्या जात असून प्रमुख रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी होऊन रस्ते ठप्प होत असल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी, पादचारी नागरिक, महिला, विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. यामुळे बेशिस्त पार्किंगचे प्रस्थ वाढत आहेच. पदपथांवर लाखो रुपचे खर्च करून ते नागरिकांना चालण्यासाठी नव्हे तर व्यावसायिकांना व्यवसाय करण्यासाठी केले जात आहेत, असाही सवाल येथील नागरिक करित आहेत. .महादेवनगरकडून वाघोलीकडे जाणारे व वाघोलीहून महादेवनगरकडे वाहनांची गर्दी मोठ्या प्रमाणावर असते, तर वाहने रस्त्याच्या दुतर्फा पदपथावर बेशिस्तपणे पार्किंग केली जात असल्याने वाहतूक कोंडी होत आहे. वेळप्रसंगी अण्णासाहेब मगर कॉलेजच्या बाजूला वाहन चालकांबरोबर नागरिकांचे वाद-विवाद होत असल्याचे चित्र एकसारखे दिसून येत असते.अनेक वेळा पायी चालणाऱ्या नागरिकांना दुचाकींचा धक्का लागतो. यामुळे नागरिकांना इजा होण्याचे प्रकार घडत आहेत. वाहनचालकांची रस्त्यातच हुज्जत सुरू असते. याकडे संबंधित विभाग दुर्लक्ष करीत असल्याने नागरिकांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे..दरम्यान, पदपथ हातगाडी, पथारी व व्यावसायिकांनी अतिक्रमण करुन व्यापले गेल्याने विद्यार्थी तसेच नागरिकांना वाहतूक कोंडीतून रस्ता शोधत चालावे लागत आहे.नागरिकांना मांजरीबुद्रूक मध्ये मुख्य बाजारपेठेत ये-जा करताना त्रास होणार नाही, याबाबत योग्य त्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.पदपथांवर दुकानदार, विक्रेते, वाहनचालक अतिक्रमण करत आहेत. दुकानदार साहित्य पदपथावर मांडतात. हातगाडी, पथारीवाले टेबल, खुर्च्या मांडूनच व्यवसाय थाटले आहेत. या अतिक्रमणांकडे महापालिकेचे दुर्लक्ष होते. पार्किंगमुळे अनेकदा मोठ्या वाहनांचा खोळंबा झाल्याने रस्त्यावर वाहतूक कोंडी होत आहे. शालेय मुलांच्या बस अडकून पडतात. परिणामी विद्यार्थ्यांना शाळेला उशीर होतो..या आहेत उपाययोजना जागरूकता- लोकांना पदपथाचे महत्व समजावून सांगणे आवश्यक आहे कायदेशीर कारवाई- अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईची गरज पर्यायी व्यवस्था- फेरीवाल्यांसाठी योग्य जागा उपलब्ध करून देणे, जेणेकरून ते पदपथावर अतिक्रमण करणार नाहीत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.