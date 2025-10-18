पुणे

PMC News : कामचुकार अधिकाऱ्यांना घरी बसविणार : आयुक्त नवलकिशोर राम

Manjari Problems : मांजरी आणि शेवाळेवाडी परिसरातील कचरा, ड्रेनेज, खड्डे अशा नागरी समस्यांवर चार वर्षांनंतरही काम न केल्याने महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी कामचुकार अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी करत घरी बसवण्याचा इशारा दिला.
PMC Commissioner's Warning: Resolve Manjari-Shewalewadi Civic Woes or Face Suspension.

PMC Commissioner's Warning: Resolve Manjari-Shewalewadi Civic Woes or Face Suspension.

मांजरी : "चार वर्षे उलटूनही समाविष्ट गावातील प्राथमिक सुविधांबाबतच्या समस्या अद्याप सुटू शकल्या नाहीत. कचरा, ड्रेनेज, वीज, पाणी, रस्त्यावरील खड्डे, वाहतूक कोंडी आणि दररोजच्या साफसफाईकडेही दुर्लक्ष होत असलेले दिसत आहे. सामान्य माणसाला किती त्रास सहन करावा लागत असेल, मग येथील अधिकारी आणि कर्मचारी करतात तरी काय ? असा सवाल करीत महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी संबंधित पालिका अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. अशा कामचुकार अधिकाऱ्यांची गय न करता घरी बसविणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला.

