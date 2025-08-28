Manoj Jarange : शिवनेरी किल्ल्यावरुन तुम्हाला शब्द देतो... मनोज जरांगेंचे फडणवीसांना मोठे आवाहन

मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं या मागणीसाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे अंतरवाली सराटीहून मुंबईच्या दिशेने निघाले आहे. २७ ऑगस्टला ते अंतरवाली सराटीतून निघाले. आज २८ ऑगस्ट रोजी ते शिवनेरी किल्ल्यावर दाखल झाले. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की मुंबईतील आंदोलनाला एक दिवसाची परवानी देणे म्हणजे गोरगरीब मराठ्यांची चेष्टा करण्यासारखे आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी समाजाच्या भावना समजून घ्याव्यात. .मराठे तुम्हाला कधीच विसरणार नाहीतुम्ही आमचे शत्रू नाहीत मोठ्या मनाने वागा. आडमुठी भूमिका घेऊ नका, मी शिवनेरीवरुन सांगतो की तुम्ही जर मराठ्यांना आरक्षण दिले तर मराठे तुमचे उपकार कधीच विसरणार नाही, मराठ्यांची मने जिंकण्याची हीच संधी आहे. मला वाटतं की ते आंदोलकांना थांबवणार नाहीत असं विश्वासही मनोज जरांगे यांनी व्यक्त केला. .रायगड, शिवनेरी येथून प्रेरणा मिळते. खूप मोठ्या वेदना आहेत हे देवेंद्र फडणवीसांनी समजून घेतलं पाहिजे. मराठा समाजाच्या लेकरांच्या वेदनांना न्याय मिळाला पाहिजे, त्याला मुख्यमंत्र्यांनी साथ दिली पाहिजे असं मनोज जरांगे म्हणाले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.