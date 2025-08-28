पुणे

Manoj Jarange : शिवनेरी किल्ल्यावरुन तुम्हाला शब्द देतो... मनोज जरांगेंचे फडणवीसांना मोठे आवाहन

Manoj Jarange: तुम्ही आमचे शत्रू नाहीत मोठ्या मनाने वागा. आडमुठी भूमिका घेऊ नका, मी शिवनेरीवरुन सांगतो की तुम्ही जर मराठ्यांना आरक्षण दिले तर मराठे तुमचे उपकार कधीच विसरणार नाही, मराठ्यांची मने जिंकण्याची हीच संधी आहे.
manoj jarange patil
manoj jarange patilsakal
Yashwant Kshirsagar
Updated on

मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं या मागणीसाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे अंतरवाली सराटीहून मुंबईच्या दिशेने निघाले आहे. २७ ऑगस्टला ते अंतरवाली सराटीतून निघाले. आज २८ ऑगस्ट रोजी ते शिवनेरी किल्ल्यावर दाखल झाले. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की मुंबईतील आंदोलनाला एक दिवसाची परवानी देणे म्हणजे गोरगरीब मराठ्यांची चेष्टा करण्यासारखे आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी समाजाच्या भावना समजून घ्याव्यात.

Loading content, please wait...
Maratha Reservation
Maratha
Manoj Jarange Patil

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com