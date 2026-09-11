Maratha Reservation: मनाेज जरांगे-पाटलांच्या उपोषणाला जुन्नरमधून पाठिंबा; आळेफाट्यावर मराठा समाजाचा रास्ता रोको, मुंबईकडे कूच करण्याचा इशारा

राजेश कणसे आळेफाटा : अंतरवाली सराटी येथे संघर्षयोद्धा मनोज जरांगे-पाटील यांच्या सुरू असलेल्या आमरण उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी तसेच मराठा समाजाच्या विविध मागण्या सरकारने तातडीने पूर्ण कराव्यात, या मागणीसाठी सकल मराठा समाज, जुन्नर यांच्या वतीने गुरुवारी (दि. ११) आळेफाटा (ता.जुन्नर) येथे रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. .Kolhapur Politics: रविकिरण इंगवलेंनी आमदार क्षीरसागर यांच्यासह परिवाराची मागितली माफी, व्हिडीओ केला शेअर.सकाळी दहा वाजता झालेल्या या आंदोलनादरम्यान आंदोलकांनी सरकारच्या धोरणाचा तीव्र शब्दांत निषेध केला. आंदोलनाच्या सुरुवातीला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून करण्यात आली. त्यानंतर उपस्थित मराठा समाज बांधवांनी आपल्या मागण्या व भूमिका जाहीरपणे मांडल्या. सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहून त्या लवकरात लवकर पूर्ण कराव्यात, अन्यथा मुंबईकडे कूच करण्याचा इशारा यावेळी आंदोलकांनी दिला. .यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य मंगेश काकडे, बाजार समिती सदस्य माऊली खंडागळे, पंचायत समिती सदस्य जयसिंग पोटे, बाजार समितीचे माजी सभापती रघुनाथ लेंडे, मराठा सेवक पिंटू वाळुंज, मराठा सेवा संघाचे अध्यक्ष गणेश महाबरे, शेतकरी संघटनेचे नेते सचिन थोरवे, शिवबा संघटनेचे अध्यक्ष हरेश कोकणे, तेजस कुऱ्हाडे, गणेश गुंजाळ, राहुल ढेंबरे, शेतकरी नेते सह्याद्री भिसे, गरुड वकील, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमोद खांडगे, अनिल गावडे, योगेश तोडकर आदींसह मोठ्या संख्येने मराठा समाजबांधव उपस्थित होते..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...दरम्यान, प्रशासनाच्या वतीने जुन्नरचे तहसीलदार रणजीत भोसले यांच्या सूचनेनुसार सर्कल राजेश ठुबे यांनी आंदोलनस्थळी येऊन निवेदन स्वीकारले. मराठा समाजाच्या मागण्या शासनापर्यंत पोहोचविण्यात येतील, असे आश्वासन महसूल प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आले. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आळेफाटा पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक विश्वास जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.