पुणे

Maratha Reservation: मनाेज जरांगे-पाटलांच्या उपोषणाला जुन्नरमधून पाठिंबा; आळेफाट्यावर मराठा समाजाचा रास्ता रोको, मुंबईकडे कूच करण्याचा इशारा

Junnar Maratha Community Supports Manoj Jarange Patil With Rasta Roko: मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आमरण उपोषणाला जुन्नर मराठा समाजाचा ठाम पाठिंबा; आळेफाट्यावर रास्ता रोको करत सरकारला तातडीने मागण्या मान्य करण्याचा इशारा
Alephata Rasta Roko Junnar Maratha Community Supports Manoj Jarange Patil Hunger Strike and Warns Government of Mumbai March

Alephata Rasta Roko Junnar Maratha Community Supports Manoj Jarange Patil Hunger Strike and Warns Government of Mumbai March

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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राजेश कणसे

आळेफाटा : अंतरवाली सराटी येथे संघर्षयोद्धा मनोज जरांगे-पाटील यांच्या सुरू असलेल्या आमरण उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी तसेच मराठा समाजाच्या विविध मागण्या सरकारने तातडीने पूर्ण कराव्यात, या मागणीसाठी सकल मराठा समाज, जुन्नर यांच्या वतीने गुरुवारी (दि. ११) आळेफाटा (ता.जुन्नर) येथे रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले.

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