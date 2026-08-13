पुणे

मनोज जरांगे पाटील यांचे कुर्डू येथे उत्स्फूर्त स्वागत; समाजाच्या लढ्याला ग्रामस्थांचा भक्कम पाठिंबा

मनोज जरांगे पाटील यांचे कुर्डू येथे उत्स्फूर्त स्वागत; समाजाच्या लढ्याला ग्रामस्थांचा भक्कम पाठिंबा
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कुर्डू (ता. माढा) ः जरांगे पाटील यांचा सत्कार करताना अमोल गायकवाड व ग्रामस्थ.

कुर्डूत मनोज जरांगे-पाटील यांचे उत्स्फूर्त स्वागत

कुर्डू, ता. १३ : मराठा आरक्षणासाठी राज्यभर आंदोलन उभे करणारे मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांचे कुर्डू येथे आगमन झाले. यावेळी स्थानिक ग्रामस्थ अन् मराठा बांधवांच्या वतीने त्यांचे उत्स्फूर्त स्वागत करण्यात आले.

ग्रामस्थांच्या वतीने जरांगे-पाटील यांचा सन्मान करण्यात आला. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी ते करत असलेल्या संघर्षाबद्दल उपस्थितांनी कृतज्ञता व्यक्त केली.
जरांगे-पाटील यांच्या स्वागतासाठी अमोल गायकवाड, गणेश गोंडगिरे, बाबाराजे जगताप यांच्यासह कुर्डू परिसरातील ग्रामस्थ अन् मराठा बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी उपस्थितांनी जरांगे-पाटील यांच्या आरक्षणाच्या लढ्याला पाठिंबा दर्शविला.

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