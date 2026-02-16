पुणे

Manoj Jarange Patil: ‘कुणबी नोंदी असूनही मराठा समाज आरक्षणाविना’; मनोज जरांगे-पाटील यांचा घणाघात, ओबीसी नेत्यांकडून दिशाभूल!

सकाळ वृत्तसेवा
भिगवण : ‘‘मराठा आरक्षणामुळे ओबीसींच्या कोणत्याही आरक्षणास धक्का लागणार नाही. १८८१ पासूनच्या कुणबी नोंदी असूनही केवळ शासनाच्या दुर्लक्षामुळे मराठा समाज आरक्षणापासून वंचित राहिला आहे,’’ अशी भूमिका मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी मांडली.

pune
Maratha Reservation
Maratha
Maratha Community
OBC
district
Manoj Jarange Patil
Kunbi Certificates

