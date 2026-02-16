Manoj Jarange Patil: ‘कुणबी नोंदी असूनही मराठा समाज आरक्षणाविना’; मनोज जरांगे-पाटील यांचा घणाघात, ओबीसी नेत्यांकडून दिशाभूल!

भिगवण : ‘‘मराठा आरक्षणामुळे ओबीसींच्या कोणत्याही आरक्षणास धक्का लागणार नाही. १८८१ पासूनच्या कुणबी नोंदी असूनही केवळ शासनाच्या दुर्लक्षामुळे मराठा समाज आरक्षणापासून वंचित राहिला आहे,’’ अशी भूमिका मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी मांडली..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.भिगवण (ता. इंदापूर) येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत जरांगे-पाटील बोलत होते. यावेळी त्यांनी आंदोलनाची आगामी दिशा स्पष्ट केली. मनोज जरांगे-पाटील म्हणाले की, इतर मागास वर्ग आरक्षणाचा शासन निर्णय हा १९६७, १९९४ व २०१२ मध्ये निघाला. या शासन निर्णयानुसार इतर मागास प्रवर्गामध्ये समाविष्ट जातींना जातीचे दाखले देऊन शासकीय नोकऱ्या व इतर लाभ मिळाले व सध्याही ही प्रक्रिया सुरू आहे. .अनेकदा शासनाने नवीन जातींचा इतर मागास प्रवर्गामध्ये समावेश केला त्यावेळी जातींना इतर मागास वर्गामध्ये समावेश करण्यासाठी इतर मागास प्रवर्गातील जाती व मराठा समाजाने विरोध केला नाही. मग १८८१ पासून इतर मागास प्रवर्गामध्ये समाविष्ट असलेल्या मराठा समाजाला न्याय देत असताना हा विरोध का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. सध्या इतर मागास वर्गामध्ये ३७६ जाती आहेत; परंतु त्यापैकी काहीच जाती या संपूर्ण आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत..मराठा आरक्षणाच्या लढ्यामुळे राज्यातील २८ लाख सर्वसामान्य मराठ्यांनी कुणबी प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत. पूर्वी हक्काच्या कुणबी प्रमाणपत्रासाठीही मोठा संघर्ष करावा लागत होता. संपूर्ण समाजाला न्याय मिळाल्याशिवाय हा लढा थांबणार नाही, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले. यावेळी इंदापूर, दौंड, बारामती परिसरातील विविध समाज संघटनांच्या वतीने मनोज जरांगे पाटील यांचा सत्कार करण्यात आला..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...ओबीसी नेत्यांकडून दिशाभूलओबीसी नेत्यांकडून समाजाची दिशाभूल केली जात आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणास ओबीसी प्रवर्गातील ज्या जातींकडून विरोध केला जात आहे त्या जातींना स्वतंत्र आरक्षण आहे त्यांच्यावर मराठा आरक्षणाचा कोणताही परिणाम होणार नाही. तरीही ओबीसी नेत्यांकडून त्यांच्या समाजाची दिशाभूल करून त्यांना मराठा आरक्षणाच्या विरोधी उभे केले जात आहे, ही दुर्दैवी बाब आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.