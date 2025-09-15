पुणे

Puja Khedkar: पूजा खेडकरच्या आई मनोरमा यांच्याविरुद्ध गुन्हा; सोमवारी पुन्हा बंगल्याची झडती, नेमकं काय घडलं?

Puja Khedkar’s Mother Manorama Khedkar Booked for Obstructing Police Duty: नवी मुंबईतील किरकोळ अपघाताच्या वादातून सुरू झालेल्या या प्रकरणाने अखेर पुण्यात नाट्यमय वळण घेतले.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे: वादग्रस्त माजी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर यांची आई मनोरमा दिलीप खेडकर (वय ४८, रा. नॅशनल सोसायटी, बाणेर-पाषाण रस्ता) यांच्याविरुद्ध सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी चतु:शृंगी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, चतु:शृंगी पोलिसांनी सोमवारी (ता. १५) खेडकर यांच्या बंगल्याची झडती घेतली. मात्र, परंतु तिथे काही आढळून आले नाही.

