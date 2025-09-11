पुणे

Maratha Reservation : आंबेगाव तहसीलदारांस मराठा समाजाचे कुणबी दाखल्यांसाठी निवेदन

Kunbi Certificate : घोडेगाव येथे तहसीलदारांना निवेदन देत आंबेगाव तालुक्यात गावोगावी जनता दरबार घेऊन मराठा समाजाला कुणबी दाखले वाटप करण्याची मागणी करण्यात आली.
चंद्रकांत घोडेकर, घोडेगाव
घोडेगाव : मनोज जरांगे पाटल यांच्या मुंबई तील उपोषणानंतर शासकीय जी आर नुसार आंबेगाव तालुका संपूर्ण मराठा समाजाच्या वतीने तालुक्याचे तहसीलदार संजय नागटिळक यांना गावोगावी जनता दरबार घेऊन ग्राम प्रशासनाच्या मदतीने मराठा समाजाला कुणबी दाखले वितरीत करावे यासाठी आज (ता ११) राजी निवेदन देण्यात आले.

