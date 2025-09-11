Maratha Reservation : आंबेगाव तहसीलदारांस मराठा समाजाचे कुणबी दाखल्यांसाठी निवेदन

घोडेगाव : मनोज जरांगे पाटल यांच्या मुंबई तील उपोषणानंतर शासकीय जी आर नुसार आंबेगाव तालुका संपूर्ण मराठा समाजाच्या वतीने तालुक्याचे तहसीलदार संजय नागटिळक यांना गावोगावी जनता दरबार घेऊन ग्राम प्रशासनाच्या मदतीने मराठा समाजाला कुणबी दाखले वितरीत करावे यासाठी आज (ता ११) राजी निवेदन देण्यात आले..याप्रसंगी आंतरराष्ट्रीय स्वाभिमानी मराठा महासंघ, मराठा महासंघ संपूर्ण मराठा समाजाचे वतीने निवेदन देण्यात आले.यावेळी तहसीलदार संजय नागटिळक म्हणाले ,आंबेगाव तालुक्यात आतापर्यंत दहा ते बारा हजार कुणबी दाखले वितरीत करण्यात आले. आज आपण दिलेल्या निवेदनानुसार लवकरच कार्यवाही करण्यात येईल..Maratha Reservation: ''समाजात कटुता वाढतेय...'', कुणबी 'जीआर'वरुन सुप्रिया सुळेंनी स्पष्ट केली भूमिका.याप्रसंगी आंतरराष्ट्रीय स्वाभिमानी मराठा महासंघ पश्चिम महाराष्ट्र संपर्कप्रमुख प्रा. सुरेखाताई निघोट, मराठा महासंघ जिल्हाप्रमुख अंकुश लांडे, स्वाभिमानी मराठा महासंघ पुणे जिल्हाप्रमुख प्रा अनिल निघोट, लांडेवाडी च्या सरपंच संगिता शेवाळे, अवसरी खुर्द ग्रामपंचायत सदस्य ऊर्मिला तांबे, जिल्हा मार्गदर्शक नवनाथ गावडे, जिल्हा सरचिटणीस खंडु शेटे, तालुका संघटक विठ्ठल शेटे गरुडझेप प्रतिष्ठान अध्यक्ष गणेश खानदेशे, ॲड.भानुदास काळे , सामाजिक कार्यकर्ते योगेश हुले, अजित गुंजाळ, अशोक काळे, सरपंच दिलीप चासकर,बंटी मोरडे, कविता निघोट, मोहना निघोट व मराठा समाजाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.मनोज दादा जरांगेंच्या मुंबईतील उपोषणास उपस्थित अजय मुळुक,आशिष घोलप यांचा यावेळी सत्कार करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.