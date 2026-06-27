SARTHI Scheme : UPSC मध्ये 140 तर MPSC मध्ये 1200 विद्यार्थी यशस्वी; 'सारथी' संस्थेने मराठा तरुणांचे स्वप्न कसे केले साकार? CM फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितलं...

पुणे : ‘‘मराठा समाजातील आर्थिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केवळ आरक्षण पुरेसे नाही. शिक्षण, कौशल्य विकास आणि उद्योजकतेच्या संधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. याच उद्देशाने राज्य सरकारने सारथी (SARTHI scheme for Maratha students), अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ व विविध शैक्षणिक योजनांच्या माध्यमातून व्यापक काम उभे केले. त्याचे सकारात्मक परिणाम आता दिसू लागले आहेत. त्यामुळे मराठा तरुणांच्या सक्षमीकरणासाठी सरकार कटिबद्ध आहे,’’ असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले..छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेतर्फे (सारथी) केंद्रीय लोकसेवा आयोग (यूपीएससी), महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) व इतर स्पर्धा परीक्षांमध्ये यशस्वी झालेल्या विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांच्या सत्कार सोहळ्याचे आयोजन गणेश कला क्रीडा मंच येथे केले होते. त्या वेळी फडणवीस बोलत होते. या वेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, ‘सारथी’चे अध्यक्ष अजित निंबाळकर, संचालक डॉ. नवनाथ पासलकर, उमाकांत दांगट, मधुकर कोकाटे आदी उपस्थित होते..फडणवीस म्हणाले, ‘‘२०१५-१६ मध्ये मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनानंतर समाजाच्या प्रश्नांचा अभ्यास करताना आरक्षण देऊन प्रश्न सुटणार नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे शिक्षण, प्रशिक्षण आणि रोजगार या तीन क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले. उच्च शिक्षणासाठी शुल्क सवलत, निर्वाह भत्ता योजना, विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहांची उभारणी, तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून बिनव्याजी कर्ज योजना सुरू केल्या. महामंडळाच्या माध्यमातून आतापर्यंत पावणेदोन लाखांहून अधिक उद्योजक तयार झाले असून, साडेसात हजार कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज वितरित केले आहे.’’.Rajapur Nuclear Power Project : 'आता प्रकल्पाला विरोध कराच, समोरून काय करतो ते बघाच..'; खासदार नारायण राणेंचा अणुऊर्जा प्रकल्पावरून विरोधकांना थेट दम.सारथी परिवर्तनाची चळवळ : उपमुख्यमंत्री पवारउपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार म्हणाल्या, ‘‘सारथी केवळ प्रशिक्षण देणारी संस्था नसून सामाजिक परिवर्तनाची प्रभावी चळवळ आहे. आजपर्यंत सारथीच्या माध्यमातून दीड हजार युवक-युवती सरकारच्या विविध सेवांमध्ये कार्यरत आहेत. कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत दहा हजार विद्यार्थ्यांना रोजगार मिळाला असून, युवकांच्या स्वप्नांना बळ देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.".प्रास्ताविकात ‘सारथी’चे अध्यक्ष निंबाळकर म्हणाले,की स्पर्धा परीक्षाच नव्हे, तर कौशल्य प्रशिक्षणाद्वारे तरुणांना सक्षम करण्यावर आमचा भर असून, नवीन उद्योग-संकल्पनांना चालना देण्यासाठी दहा ठिकाणी ‘इनक्युबेशन सेंटर’ सुरू करण्यात येत आहेत..Hasan Mushrif Gokul Election Controversy : हसन मुश्रीफांची जीभ घसरली; प्रशासक मंडळाला धरले धारेवर, ठरावात संकलनावेळी गोंधळ, असं काय बोलले?.मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले...आतापर्यंत १४० विद्यार्थी यूपीएससी, तर १२०० विद्यार्थी एमपीएससीत यशस्वी झालेबँकिंग क्षेत्रात संस्थेच्या ५०० हून अधिक विद्यार्थ्यांची निवड झालीविविध कौशल्य प्रशिक्षणांच्या माध्यमातून १३ हजारांहून अधिक युवक रोजगारक्षम बनले सारथीच्या विविध उपक्रमांतून दोन लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिलेशेतीत ड्रोन व एआयचा वापर वाढणार असल्याने, ग्रामीण तरुणांसाठी ड्रोन पायलट प्रशिक्षणाद्वारे रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध केल्या जात आहेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.