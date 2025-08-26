पुणे

Maratha Reservation : मराठा मोर्चामुळे वाहतुकीसाठी पर्यायी बदल

मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबई येथे मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
जुन्नर - मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबई येथे मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. जरांगे पाटील यांचे शिवनेरी- जुन्नर ते मंचर, खेड मार्गे आंदोलन मार्गाकरिता पर्यायी मार्गाने वाहतुक वळविण्याची अधिसूचना ( ता.२५ रोजी) जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी प्रसिध्द केली आहे.

