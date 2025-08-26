Maratha Reservation : मराठा मोर्चामुळे वाहतुकीसाठी पर्यायी बदल

जुन्नर - मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबई येथे मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. जरांगे पाटील यांचे शिवनेरी- जुन्नर ते मंचर, खेड मार्गे आंदोलन मार्गाकरिता पर्यायी मार्गाने वाहतुक वळविण्याची अधिसूचना ( ता.२५ रोजी) जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी प्रसिध्द केली आहे..मोर्चासाठी मराठा समाज बांधव मोठ्या संख्येने ता. २७ रोजी सकाळी अंतरवाली सराटी येथून पैठण मार्गे शेवगाव-अहिल्यानगर आळेफाटा मार्गे ओतूर -बनकर फाटा - किल्ले शिवनेरी-जुन्नर मार्गे येणार आहेत.जुन्नर येथे मुक्कम करून ता. २९ रोजी पहाटे शिवनेरीवरील शिवजन्मस्थानाचे दर्शन घेऊन नारायणगांवमार्गे- मंचर-खेड-चाकण- तळेगाव- लोणावळा मार्गे आझाद मैदान मुंबई येथे जाणार आहेत. यामुळे वाहतूक कोंडी होऊ नये यासाठी ता. २७ ते ता. २९ रोजी मध्यरात्री पर्यंत सदर वाहतुक खालील प्रमाणे वळविण्यात आली आहे..१) नगर-कल्याण महामार्गावरील वाहतुक नियंत्रणासाठी १४ नंबर जांबुत फाटा येथून नगरकडे जाणारी वाहतुक बोरी- बेल्हे-अळकुटी-पारनेर आहिल्यानगर मार्गे वळविणेत येईल.२) नारायणगाव - जुन्नर मार्गावर वाहतुक जुन्नरकडे जाताना ओझर फाटा, काराखाना फाटा, शिरोली बुद्रुक मार्गे वाहतुक वळविणेत येत आहे.३) नारायणगाव ते पुणे बाजूला जाणारी वाहतुक पुणे-नाशिक महामार्ग व बायपास महामार्ग यावरील नारायणगाव बाजूकडून पुणे-चाकण बाजूला जाणारी वाहने नारायणगाव बायपास येथून (अष्टविनायक मार्ग) कारफाटा, नागापूर, रोडेवाडीफाटा ते लोणी ते पाबळ मार्गे शिक्रापूर-नगर रोड मार्गे पुणे अशी जातील..४) नारायणगाव बाजूकडून येताना बायपासने मंचर ते निघोटवाडी सरळ मार्गे मोर्चा जाताना-जीवन खिंड, मंचर येथून मंचर शहरात, तेथून अवसरी फाटा ते जीवन खिंड ते नंदी चौक महामार्ग वळविली आहे.५) खेड शहरातून पुणे बाजुकडे जाणारी वाहने पाबळ मार्गे जातील.६) जुना पुणे मुंबई हायवे क्रमांक ४८ नवीन पुणे मुंबई द्रुतगती मार्गावर वळविले जाईल चाकण, देहुरोड बाजुकडून मुंबईकडे जाणारी वातहुक वडगाव फाट्यावरुन द्रुतगती मार्गावर उर्से टोल नाकामार्गे मुंबईकडे जाईल..७) मुंबई ते पुणे द्रुतगती मार्गावर मुंबईकडे जाणारी सर्व वाहने वलवण एक्झीट वरुन लोणावळा शहरात न वळविता मुंबईकडे जाईल.८) जुना मुंबई ते पुणे मार्गावर पुणे कडे जाणारी सर्व वाहने खंडाळा, वलवण एक्झीटवरुन लोणावळा शहरात अथवा जुना महामार्गावर न वळविता पुणे बाजूकडे पाठविणेत येत आहे.९) लोणावळा शहर परिसरातून पुणे व मुंबई बाजुकडे जाणारी वाहने जुना हायवेने जाऊ न देता वलवण पुलावरुन मुंबई व पुणे बाजूकडे द्रुतगती मार्गावर पाठविण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.