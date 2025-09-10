Maratha Reservation : पुणे जिल्ह्यात 3 लाख कुणबी नोंदी, जुन्नर- खेडमध्ये सर्वाधिक दाखले; मराठा आरक्षण जीआर आधीच आकडेवारी समोर

Summary पुणे जिल्ह्यात 2.86 लाखांहून अधिक कुणबी नोंदी आढळल्या असून, 51 हजारांहून अधिक अर्जदारांना दाखले मिळाले.आंबेगाव, जुन्नर आणि खेड तालुक्यांत सर्वाधिक कुणबी दाखले वितरित झाले आहेत.मराठा-कुणबी प्रमाणपत्रांसाठी 13 प्रकारची कागदपत्रे आणि निजामकालीन पुरावे तपासून प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया राबवली गेली..मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी मुंबईतील आझाद मैदानात आमरण उपोषण आंदोलन केल्यानंतर सरकारने मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याबाबत हैद्राबाद गॅझेटियरचा जीआर काढला आहे. मात्र राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा जीआर काढण्यापूर्वीच मागील दोन वर्षातील पुणे जिल्ह्यातील कुणबी नोंदींची आकडेवारी समोर आली आहे. .पुणे जिल्ह्यात दोन लाख 86 हजार हून अधिक कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत. जिल्ह्यात 51 हजार 349 जणांनी अर्ज केला होता अर्ज केल्यानुसार त्यांना दाखले देण्यात आले आहेत. आंबेगाव जुन्नर खेड या तालुक्यातील नागरिकांनी सर्वाधिक कुणबी दाखले घेतले आहेत. 2023 पूर्वी 47 हजार जणांना कुणबी दाखले पुणे जिल्ह्यात प्राप्त झाले होते. .मागील दोन वर्षांत मराठा कुणबी, कुणबी मराठा नोंदीसाठी कागदपत्रांची तपासणीची मोहीम हाती घेण्यात आली. या नोंदीसाठी १३ प्रकारच्या कागदपत्रांच्या घेण्यात आला. प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत आवश्यक आणि अनिवार्य निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसूल पुरावे, निजाम काळात झालेले करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज आदी पुराव्यांची वैधानिक; तसेच प्रशासकीय तपासणी करण्यात आली. .FAQsप्रश्न 1: पुणे जिल्ह्यात एकूण किती कुणबी नोंदी आढळल्या? 👉 2.86 लाखांहून अधिक कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत.प्रश्न 2: सर्वाधिक कुणबी दाखले कोणत्या तालुक्यांत मिळाले? 👉 आंबेगाव, जुन्नर आणि खेड तालुक्यांत सर्वाधिक दाखले वितरित झाले.प्रश्न 3: कुणबी प्रमाणपत्रासाठी कोणती कागदपत्रे तपासली गेली? 👉 13 प्रकारची कागदपत्रे, निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, महसूल नोंदी, शैक्षणिक पुरावे इत्यादींची तपासणी करण्यात आली.प्रश्न 4: 2023 पूर्वी किती जणांना कुणबी दाखले मिळाले होते? 👉 सुमारे 47 हजार जणांना दाखले मिळाले होते.प्रश्न 5: कुणबी प्रमाणपत्र प्रक्रिया का महत्त्वाची आहे? 👉 कारण या प्रमाणपत्राच्या आधारे मराठा समाजाला आरक्षण मिळवण्याचा मार्ग मोकळा होतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.