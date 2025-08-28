पुणे

Maratha Morcha : फडणवीस यांनी गोळ्या घातल्या तरी मागे हटणार नाही; जरांगे पाटील यांचा इशारा

'दम धरा एक ते दोन दिवसात शंभर टक्के मराठ्यांना आरक्षण मिळणार आहे. जर मुंबईत आम्हाला धोपटलं तर इकडे सगळं पॅक करा.
Updated on

मंचर - 'दम धरा एक ते दोन दिवसात शंभर टक्के मराठ्यांना आरक्षण मिळणार आहे. जर मुंबईत आम्हाला धोपटलं तर इकडे सगळं पॅक करा. आमचे फिरणे मुश्किल झाले तर तुमचे फिरणे मुश्कील होईल. तुम्ही जसे वागता तसेच आम्ही वागणार. जीव पायावर ठेवला आहे.

जरी देवेंद्र फडणवीस यांनी गोळ्या घातल्या तरी मागे हटणार नाही. बेट्या तू आरक्षण देऊ नको, मग तुला सांगतो मराठे कोण आहेत. हे दिसेल तुला. आरक्षण घेतल्याशिवाय मागे हटणार नाही.' असा इशारा सकल मराठा समाज आरक्षण नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिला.

