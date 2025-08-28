Maratha Morcha : फडणवीस यांनी गोळ्या घातल्या तरी मागे हटणार नाही; जरांगे पाटील यांचा इशारा

मंचर - 'दम धरा एक ते दोन दिवसात शंभर टक्के मराठ्यांना आरक्षण मिळणार आहे. जर मुंबईत आम्हाला धोपटलं तर इकडे सगळं पॅक करा. आमचे फिरणे मुश्किल झाले तर तुमचे फिरणे मुश्कील होईल. तुम्ही जसे वागता तसेच आम्ही वागणार. जीव पायावर ठेवला आहे.जरी देवेंद्र फडणवीस यांनी गोळ्या घातल्या तरी मागे हटणार नाही. बेट्या तू आरक्षण देऊ नको, मग तुला सांगतो मराठे कोण आहेत. हे दिसेल तुला. आरक्षण घेतल्याशिवाय मागे हटणार नाही.' असा इशारा सकल मराठा समाज आरक्षण नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिला. .मंचर (ता. आंबेगाव) येथे गुरुवारी (ता. २८) रात्री पावणे सात वाजता जरांगे पाटील यांचे स्वागत जेसीबी यंत्रावरून पुष्पवृष्टी करून जल्लोषात करण्यात आले. यावेळी ‘आता आरक्षण घेतल्या शिवाय आम्ही हटणार नाही, आम्ही मावळे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे.’ ‘एक मराठा, लाख मराठा’ या घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला होता.एकलहरे, मंचर, अवसरी फाटा, भोरवाडी या तब्बल सहा किलोमीटर अंतरात दुतर्फा नागरिकांची गर्दी होती. युवक व महिलांची उपस्थिती लक्षणीय होती. यावेळी आंबेगाव तालुका सकल मराठा समाज व सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी स्वागत केले..जरांगे पाटील म्हणाले, 'लेकरा-बाळांच्या आयुष्याचा प्रश्न आहे. त्यांचे वाटूळे होऊ द्यायचं नाही. राजकारण बाजूला ठेवायचं. यांनी मराठ्यांवर अन्याय केला. मंचर येथे लाखोंचा जनसमुदाय जमा झाला. मुंग्यासारखे लोक जमतात हे पाहून यांचे पोट दुखायला लागतं.एवढी जनता कोठून येते मुंग्यासारखी आम्हाला मैदान पुरत नाही. तरी ते म्हणतात यांच्या मागे कोणीच नाही. बाकीच्यांना पुंगळ्या गोळा कराव्या लागतात. कुथत-कुथत शंभर ते दीडशे लोक गोळा होतात. आयुष्यात मी तुमच्याकडे कधी काही मागितले नाही व मागणार ही नाही. या भागातून भाकऱ्या पाठवा..यापूर्वी ही पुणे व नाशिकच्या लोकांनी केलेल्या मदतीमुळे एकही आंदोलक उपाशी राहिला नाही. ५० पिढ्यांपर्यंत तरी मराठ्यांकडे कोणी नजर वर करणार नाही. फक्त सावध रहा. संयम ठेवा व शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करा. आपल्याला शंभर टक्के यश येईल.'मंचर येथे सकाळी आठ पासून नागरिक मनोज जरांगे पाटील यांची वाट पाहत होते.मुंबईला जाणाऱ्या आंदोलकांची नाश्ता, जेवण व पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली.आंदोलकांच्या गाड्यांमध्ये पाण्याच्या बाटल्या फळे बिस्कीटचे बॉक्स दिले जात होते.मंचर येथे पावणे सात वाजता आगमन.सात वाजून सात मिनिटांनी ते अवसरी फाटा भोरवाडीकडे रवाना झाले.आंबेगाव तालुक्यातील पेठ गावात पावणे आठ वाजता आगमन झाले.जरांगे पाटील यांनी खेड तालुक्यात रात्री आठ वाजता प्रवेश केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.