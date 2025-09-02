Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या यशस्वी आंदोलनानंतर शिरूरमध्ये जल्लोष, गुलाल उधळून साजरा

शिरूर : मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे यांनी आरक्षणाच्या मागणीसाठी पुकारलेल्या आंदोलनाला यश आल्याचा जल्लोष शिरूरकरांनी गुलाल उधळून केला. शिवरायांसह जरांगे यांच्या प्रतिमेची वाद्यांच्या गजरात शहरातून मिरवणूक काढण्यात आली. यावेळी 'एक मराठा लाख मराठा' च्या गर्जनांनी कार्यकर्त्यांनी परिसर दणाणून सोडला. \t.मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे गेल्या चार दिवसांपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषणाला बसले होते. या आंदोलनाची दखल घेत शासनाने आज बहुतांशी मागण्या मान्य केल्यानंतर जरांगे यांनी उपोषण सोडले. दूरदर्शन वाहिन्यांवरून ही माहिती प्रसारीत होताच शिरूरकरांनी बाजार समितीच्या आवारातील शिवरायांच्या पुतळ्याजवळ जमून जल्लोष केला. .यावेळी शिवरायांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण केला. सकल मराठा समाज संघटना, मराठा महासंघ, श्रीराम सेनेसह परिसरातील विविध संस्था - संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी भगवे झेंडे नाचवित, गुलाल उधळीत जल्लोष केला..सुनिल जाधव, किरण पठारे पाटील, प्रा. सतीश धुमाळ, संभाजी कर्डिले, बाबूराव पाचंगे, संजय बारवकर, शामकांत वर्पे, सूरज पाचंगे, तुकाराम खोले, संपत दसगुडे, अविनाश जाधव, रमेश दसगुडे, महेंद्र येवले, किरण काळे, अक्षय जाधव, सागर नरवडे, नारायण काळे, कृणाल काळे, सिद्धांत चव्हाण, गणेश घाडगे, महेश देशमुख, तुषार भदाणे पाटील, दिनेश पडवळ, नितीन थोरात, सावळेराम आवारी, अनिल डांगे, अनिल सोनवणे, महेश डेरे, रामभाऊ इंगळे, योगेश महाजन, आदी कार्यकर्त्यांनी 'एक मराठा लाख मराठा', 'मनोज जरांगे पाटील झिंदाबाद' च्या घोषणा देत जल्लोष केला. हाजी असिफ शेख, स्वप्नील रेड्डी, खुशालबापू गाडे, सचिन भोते यांनी सर्व कार्यकर्त्यांसाठी पाण्याच्या बाटल्यांची व्यवस्था केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.