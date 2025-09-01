Maratha Reservation : मराठा आंदोलन अजूनही हाताबाहेर गेले नाही, सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी : सुप्रिया सुळे

पुणे : "आम्हाला छोटे-छोटे पक्ष म्हणून हिणवण्यात आले. आज ज्या पक्षाचे अडीचशे आमदार, तीनशे खासदार आहेत, त्या पक्षाला आरक्षणाच्या प्रश्नातून मार्ग काढण्यासाठी शरद पवार यांच्याकडे वळावे लागते. मुंबईतील मराठा आंदोलनाला आत्ताचे सरकारच जबाबदार आहे, अजूनही आंदोलन हाताबाहेर गेलेले नाही. सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी आणि सर्वाशी चर्चा करावी. त्यासाठी कॅबिनेट बोलवा, अधिवेशन बोलवा चोवीस तासात सगळे मान्य करून टाकावे' अशा शब्दात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या कार्याध्यक्ष व खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सरकारला आरक्षणासंबंधीच्या प्रश्नातून मार्ग काढण्यासाठी आवाहन केले..गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने खासदार सुळे यांनी सोमवारी शहरातील मानाच्या, प्रमुख व महत्त्वाच्या गणेशोत्सव मंडळांना आवर्जून भेट दिली. त्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. सुळे म्हणाल्या, " भाजपचे सरकार अकरा वर्षांपासून सत्तेत आहे. २०१८ मध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आरक्षणाबाबत भाषण केले होते. त्यामध्ये त्यांनी आरक्षणासंबंधी सविस्तर मांडणी केली होती. त्याची अंमलबजावणी त्यांनी आता करावी. आंदोलनकर्त्यांनी मुंबईकरांना वेठीस धरल्याचा आरोप केला जात आहे. तर मग सरकारने त्यांच्याबरोबर चर्चेला बसावे. एक दोन जणांचे अपवाद वगळता सत्तेमधील कोणी गेले आहे का आंदोलनकर्त्यांकडे. दुसरीकडे छगन भुजबळ यांना आपल्या न्याय हक्कासाठी रस्त्यावर उतरावे लागत आहे. हे सर्व सरकारचे अपयश आहे..मुंबईत मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतल्याबाबत सुळे म्हणाल्या, "मी जरांगे पाटील यांना भेटले, त्यावेळी ते थकलेले होते. त्यामुळे त्यांच्याशी फार बोलणे झाले नाही. मात्र तेथील आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा केली. आंदोलनाच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात अस्वच्छता आहे. त्याचाही आढावा घेतला. मी लोकप्रतिनिधी आहे, त्यामुळे सगळ्यांच्या भावनांचा आदर करण्याबरोबरच त्यांच्या वेदना ऐकून घेण्याचे, त्यातून मार्ग काढण्याची माझी नैतिक जबाबदारी आहे..अमित ठाकरेंची सुळे यांनी केली आस्थेवाईकपणे चौकशीखासदार सुळे सोमवारी दिवसभर पुण्यात विविध गणेशोत्सव मंडळांना भेटी देत होत्या. दुपारी बारा वाजण्याच्या सुमारास केसरीवाडा येथे गणपतीचे दर्शन घेऊन सुळे बाहेर पडल्या. त्याचवेळी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचे चिरंजीव अमित ठाकरे, स्नुषा मिताली व नातू कियान हे तिघेजण केसरीवाड्यामध्ये दर्शनासाठी जात होते. त्यावेळी सुळे यांनी अमित ठाकरे यांची आस्थेवाईकपणे चौकशी केली..सुळे म्हणाल्या- आंदोलनाला रसद पुरवणाऱ्यांची यादी जाहीर करा, आम्हालाही नावे कळू द्या- राज्याचे गृहखातेच नव्हे, तर सरकारच मराठा आरक्षणासंबंधी फेल ठरले- सरकारकडून अजूनही आंदोलनकर्त्यांच्या भेटीसाठी कोणी गेले नाही- सरकार ऐकत नसेल, पण काही अधिकारी मात्र काम करत आहेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.