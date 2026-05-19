अखंड मराठा समाजाची अकलूज येथे बेठक

सकाळ वृत्तसेवा
अकलूज, ता. १९ : समाजाचे नेते मनोज जरांगे- पाटील यांच्या अंतरवाली सराटी येथील प्राणांतिक उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी माळशिरस तालुक्यातून मोठ्या प्रमाणावर मराठा बांधव जाणार असून, त्याच्या नियोजनासाठी शनिवारी (ता. २३) बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीस सर्वपक्षीय मराठा बांधवांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
मराठा आरक्षण, कुणबी दाखले व मराठा समाजाच्या इतर मागण्यांसाठी मनोज जरांगे- पाटील यांचे प्राणांतिक उपोषण शनिवारपासून (ता. ३०) सुरू होत आहे. या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी माळशिरस तालुक्यातून समाज बांधवांच्या नियोजनासाठी शनिवारी (ता. २३) सायंकाळी ५ वाजता डॉ. धनेश गांधी हॉस्पिटल शेजारील कृष्ण लीला बँक्वेट हॉल येथे बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
समाजाच्या मागण्यांसाठी मनोज जरांगे- पाटील यांनी यापूर्वी अनेक वेळा आमरण उपोषणे केली आहेत. त्यामुळे त्यांच्या प्रकृतीला धोका निर्माण झाला आहे. यानंतर दोन वेळा राज्यातील संपूर्ण मराठा समाज मुंबईत मोठ्या संख्येने गेला होता. मात्र, आश्वासनांशिवाय काहीही हाती लागले नसल्याची भावना समाजात आहे. अनेकदा मुदती देऊनही शासनाने फसवणूक केल्याची भावना निर्माण झाल्याने, शेवटी ‘आर नाही तर पार’ ही भूमिका घेत मनोज जरांगे- पाटील यांनी अंतरवाली सराटी येथे पुन्हा आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे. त्यांच्या या उपोषणाला राज्यातील मराठा समाजाचा पाठिंबा असून, माळशिरस तालुक्यातूनही हजारो बांधव सहभागी होणार आहेत. त्यासाठी नियोजन बैठकीचे आयोजन करण्यात आले असून, सर्व मराठा समाजबांधवांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन अखंड मराठा समाजाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

