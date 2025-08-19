पुणे

Marathi Cinema : मराठी चित्रपटगृहांच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी समिती स्थापन : आशिष शेलार

Ashish Shelar : राज्यातील एकपडदा चित्रपटगृहांच्या समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी आणि नाट्यगृहांत मराठी चित्रपट दाखवण्याच्या धोरणासाठी समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी दिले.
Marathi Cinema
Marathi Cinema Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : राज्यभरातील बंद पडत चाललेल्या एकपडदा चित्रपटगृहांच्या समस्या आणि नाट्यगृहांमध्ये नाटकांचे प्रयोग वगळून मराठी चित्रपट दाखविण्याचे धोरण ठरविण्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी दिले.

Loading content, please wait...
marathi
marathi actors
Aashish Shelar
cinemas

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com