Marathi Cinema : मराठी चित्रपटगृहांच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी समिती स्थापन : आशिष शेलार

पुणे : राज्यभरातील बंद पडत चाललेल्या एकपडदा चित्रपटगृहांच्या समस्या आणि नाट्यगृहांमध्ये नाटकांचे प्रयोग वगळून मराठी चित्रपट दाखविण्याचे धोरण ठरविण्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन राज्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी दिले. .राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या चित्रपट व सांस्कृतिक विभागाच्या शिष्टमंडळाला शेलार यांनी हे आश्वासन दिले. नाट्य-चित्रपट क्षेत्राशी संबंधित विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी शिष्टमंडळाने शेलार यांची भेट घेतली होती..या वेळी दादासाहेब फाळके चित्रनगरीच्या संचालक स्वाती म्हसे-पाटील, सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक बिभीषण चवरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या चित्रपट व सांस्कृतिक विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष बाबा पाटील, प्रदेश उपाध्यक्ष नितीन धवणे, एकपडदा चित्रपटगृह संघटनेचे अध्यक्ष नितीन दातार, मोहित नारायणगावकर, संभाजी जाधव, चंद्रकांत विसपुते, शिरीष राणे आदी उपस्थित होते..विठाबाई नारायणगावकर यांच्या नावाने आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याबाबत प्रस्ताव सादर करण्याचा आदेश शेलार यांनी संबंधित विभागाला दिला.