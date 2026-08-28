Marathi Movie Issue : मराठी चित्रपटाची महाराष्ट्रातच गळचेपी! ‘समर्थ’ चित्रपटासाठी स्क्रीनची वानवा; अन्य भाषिक चित्रपटांना प्राधान्य

पुणे - समीक्षकांकडून उत्तम प्रतिसाद, ‘बुक माय शो’वर ९.५ रेटिंग आणि प्रेक्षकांकडून मिळणारे प्रेम असे चित्र असतानाही ‘समर्थ’ या मराठी चित्रपटाला महाराष्ट्रातच पुरेशा स्क्रीनसाठी झगडावे लागते आहे. हिंदी आणि दाक्षिणात्य चित्रपटांना प्राधान्याने ‘प्राईम टाईम’ दिले जात असल्याने ‘समर्थ’ चित्रपटाच्या स्क्रीनची संख्या बारा दिवसांत १०९ वरून १९ वर आली आहे. त्यामुळे ‘मराठी चित्रपटांना महाराष्ट्रातच स्क्रीन मिळणार नसतील तर त्यांनी आपले चित्रपट दक्षिणेत प्रदर्शित करायचे का?’ असा उद्विग्न प्रश्न चित्रपटाचे निर्माते रविंद्र पाठक यांनी उपस्थित केला आहे..‘समर्थ’ हा चित्रपट १४ ऑगस्टला सर्व चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला. दोन बॉलीवूडचे चित्रपट समोर असताना देखील त्यांच्यासमोर समीक्षकांच्या उत्तम प्रतिक्रिया, प्रेक्षकांच्या प्रेमामुळे हा चित्रपट तग धरून राहिला. मात्र शोच्या समान संधी न मिळाल्याने सुरुवातीला महाराष्ट्रात १०९ स्क्रीनवर असलेला चित्रपट दुसऱ्या आठवड्यात ६९ आणि तिसऱ्या आठवड्यात केवळ १९ स्क्रीनवर आणण्यात आला. विशेष म्हणजे उपलब्ध स्क्रीनवरही प्रामुख्याने दुपारचे शो असल्याने सर्वसामान्य प्रेक्षकांना इच्छा असूनही चित्रपट पाहणे कठीण झाले आहे..‘समर्थ’ हा केवळ आध्यात्मिक चित्रपट नसून मनोरंजनासोबत समर्थ रामदास यांचे विचार नव्या पिढीपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न आहे. सुमारे चार कोटी रुपये खर्च करून बनविलेल्या या चित्रपटात मराठीतील आघाडीचे कलाकार आहेत. समीक्षकांनीही चित्रपटाला पसंती दर्शवली. शाळकरी विद्यार्थ्यांना सवलतीच्या दरात चित्रपट दाखविला जात असून, आतापर्यंत सुमारे दहा हजार विद्यार्थ्यांनी ‘समर्थ’ हा चित्रपट पाहिला आहे. आणखी सुमारे पाच हजार विद्यार्थी चित्रपट पाहण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र, त्यांच्यासाठीही पुरेसे शो उपलब्ध होत नसल्याचे पाठक यांनी सांगितले..‘समर्थ’ हा केवळ अध्यात्मावर भाष्य करणारा चित्रपट नाही तर समर्थांचे विचार आजच्या आयुष्यात कसे उपयोगी पडू शकतात, हे सांगणारी कथा या चित्रपटात मांडली आहे. चित्रपटाची निर्मिती रवींद्र पाठक यांनी केली असून दिग्दर्शन योगेश फुलफगर यांचे आहे. भूषण प्रधान, पुष्कराज चिरपुटकर, ईशा केसकर, शर्वरी जमेनीस, हार्दिक जोशी आदी कलाकारांनी यात विविध भूमिका साकारल्या आहेत..‘समर्थ’ चित्रपटाला पुरेशा स्क्रीन मिळाव्यात, यासाठी मुख्यमंत्री आणि संबंधित मंत्र्यांसह अनेकांना निवेदने देऊनही ठोस प्रतिसाद मिळालेला नाही. सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी जुजबी संवाद साधून मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले आहे, मात्र कार्यावाहीची आम्हाला शाश्वती नाही. मराठी चित्रपटांना किमान एकदा ५०० स्क्रीन देऊन संधी द्या. चित्रपट आवडला नाही तर निर्णय प्रेक्षकांचा; पण तो पाहण्याची संधी तरी द्या, अशी आमची मागणी आहे.- रवींद्र पाठक, चित्रपटाचे निर्माते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.