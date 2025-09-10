Marathi Sahitya Sammelan : साताऱ्यातील संमेलनाला एक कोटी अतिरिक्त निधी, मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांची घोषणा; बोधचिन्हाचे अनावरण

पुणे : सातारा येथे होणाऱ्या ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला सरकारतर्फे एक कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी देण्याची घोषणा राज्याचे मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी बुधवारी केली. मात्र ‘जिथे लक्ष्मीचा खणखणाट असतो, तिथे सरस्वतीच्या वीणेचा झंकार क्षीण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे संमेलनासाठी लोकसहभागातून निधी गोळा करण्याचा प्रयत्न करू’, असे सांगत प्रा. मिलिंद जोशी यांनी साहित्य महामंडळाचा स्वायत्ततेचा आग्रह अधोरेखित केला..साताऱ्यातील साहित्य संमेलनाचे बोधचिन्ह ज्येष्ठ हास्यचित्रकार शि. द. फडणीस यांनी साकारले आहे. या बोधचिन्हाचे अनावरण फडणीस यांच्या हस्ते आणि उदय सामंत व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तसेच साहित्य संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या उपस्थितीत झाले. याप्रसंगी अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी, कार्यवाह सुनिताराजे पवार, मसापच्या शाहूपुरी शाखेचे कार्याध्यक्ष विनोद कुलकर्णी, कोषाध्यक्ष नंदकुमार सावंत उपस्थित होते..सामंत म्हणाले, ‘‘साताऱ्यातील संमेलनाला मराठी भाषा विभागाकडून एकही रुपया कमी पडू देणार नाही, अशी ग्वाही मी देतो. संमेलनाला दोन कोटी रुपयांचा निधी दिला जातो. त्याव्यतिरिक्त एक कोटी रुपयांचा निधी विभागातडून दिला जाईल. तसेच, सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून (सीएसआर) जमा झालेले पैसेही संमेलनाला दिले जातील. यंदा व्यंकटेश माडगूळकर यांची जन्मशताब्दी असल्याचे मला कळले असून या जन्मशताब्दीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमांना मराठी भाषा विभागातर्फे पाठबळ दिले जाईल.’’ ‘मलाही स्वागताध्यक्ष होण्याची संधी द्या’, असे म्हणत पुढील संमेलनासाठी रत्नागिरीचे आमंत्रणही त्यांनी दिले..भोसले म्हणाले, ‘‘साताऱ्याने साहित्य, कला क्षेत्राला अनेक दिग्गज व्यक्तिमत्त्वे दिली आहेत. ९९ वे संमेलन आयोजित करण्याचा मान मिळाल्याने सातारकरांना अतिशय मनापासून आनंद झाला आहे. आजवर साताऱ्यात झालेली संमेलने संस्मरणीय ठरली आहेत. हे संमेलन देखील अविस्मरणीय होण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू.’’बोधचिन्हामागील भूमिका स्पष्ट करताना फडणीस म्हणाले, ‘‘राज्य चालवण्यासाठी लढायांसह उत्तम प्रशासन गरजेचे होते. त्यामुळे आपल्या पूर्वजांनी तलवार आणि लेखणी या दोन्हींचे महत्त्व जाणले होते. म्हणून या दोन्ही गोष्टींचा समावेश बोधचिन्हात केला आहे.’’ स्नेहल दामले यांनी सूत्रसंचालन केले. सुनिताराजे पवार यांनी आभार मानले..‘संमेलन स्वायत्त आणि साहित्याभिमुख करण्याचे प्रयत्न’‘‘संमेलनात उत्तम साहित्यिक कार्यक्रम घेणे आणि संमेलनापासून दूर गेलेले रसिक संमेलनाच्या मांडवात परत येतील, यासाठी प्रयत्न करणे, हे आजघडीला सर्वात मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे साताऱ्यातील साहित्य संमेलन अधिक स्वायत्त, लोकाभिमुख आणि साहित्याभिमुख करण्यासाठी प्रयत्न करू’’, असे प्रा. मिलिंद जोशी यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.