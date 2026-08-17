पुणे

दीड लाख रिक्षाचालकांनी गिरवले मराठीचे धडे

दीड लाख रिक्षाचालकांनी गिरवले मराठीचे धडे
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सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १७ : रिक्षाचालक आणि प्रवाशांमध्ये भाषेवरून होणारे वाद टाळण्यासाठी राज्यातील रिक्षाचालकांना मराठी शिकविण्याची मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. या अभियानात एक लाख ४० हजार अमराठी चालकांनी मराठीचे प्रशिक्षण घेतल्याचा दावा परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केला.
राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये साहित्यिक शिक्षक म्हणून सहभागी झाले असून, आतापर्यंत सुमारे एक लाख ६५ हजार रिक्षाचालकांनी अभियानासाठी नोंदणी केली आहे. त्यापैकी एक लाख ४० हजार अमराठी चालकांनी मराठीचे प्रशिक्षण घेतल्याचा दावा परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केला. रिक्षा संघटनांशी चर्चा करून चालकांना मराठी शिकण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. नवीन परमीट किंवा वाहन परवान्यासाठी येणाऱ्या चालकाला मराठीत संवाद साधता येतो का, याची तपासणी केली जाणार आहे. परमीट नूतनीकरणाच्या वेळीही तोंडी परीक्षा घेण्याची तयारी परिवहन विभागाने केली असून, आरटीओ अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत.
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रोजगार हिरावण्याचा उद्देश नाही
मराठीच्या अंमलबजावणीच्या नावाखाली कोणाचाही रोजगार हिरावण्याचा सरकारचा हेतू नसल्याचे सरनाईक यांनी स्पष्ट केले, मात्र अधिकाऱ्यांनी मराठीत संवाद साधण्यास सांगूनही जाणीवपूर्वक नकार देणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने हे अभियान राबविले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
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खड्ड्यांचे राजकारण नको
नाशिकमधील रस्त्यांवरील खड्ड्यांवरून सुरू असलेल्या आंदोलनावर सरनाईक यांनी शिवसेना (यूबीटी) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांच्यावर टीका केली. पावसाळ्यात राज्यभर खड्डे पडले असून, ते तातडीने बुजविणे आवश्यक आहे; मात्र या प्रश्नाचे राजकारण होऊ नये, असे त्यांनी सांगितले. नाशिक एसटी स्थानक परिसरातील खड्डे बुजविण्याच्या सूचना दिल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
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