Jowar-Bajra Price Hike : थंडीची चाहूल, ज्वारी-बाजरीला मागणी; बाजारात क्विंटलमागे २०० ते ५०० रुपयांची तेजी

Rising Demand for Bajra and Jowar in Winter : पुणे मार्केट यार्डात थंडीमुळे बाजरी आणि ज्वारीला मोठी मागणी वाढली आहे, मात्र सततच्या पावसामुळे उत्पादनात घट झाल्याने क्विंटलमागे ₹२०० ते ₹५०० रुपयांनी दरवाढ झाली असून, यंदा दर तेजीत राहण्याची शक्यता आहे.
मार्केट यार्ड : थंडीची चाहूल लागल्याने मागील काही दिवसांपासून बाजारात मोठ्या प्रमाणात बाजरीला मागणी वाढली आहे. बाजरी ही उष्ण असल्याने थंडीत आवर्जून खाल्ली जाते, तसेच ज्वारीलाही मागणी वाढली आहे. यंदा पडलेल्या सततच्या पावसामुळे बाजरी आणि ज्वारीच्या उत्पादनात घट होणार आहे. त्यामुळे बाजरी, ज्वारीचे दर क्विंटलमागे २०० ते ५०० रुपयांनी वाढले आहेत. यंदा दर तेजीत राहण्याची शक्यता व्यापाऱ्यांनी वर्तवली आहे.

