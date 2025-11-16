Jowar-Bajra Price Hike : थंडीची चाहूल, ज्वारी-बाजरीला मागणी; बाजारात क्विंटलमागे २०० ते ५०० रुपयांची तेजी

मार्केट यार्ड : थंडीची चाहूल लागल्याने मागील काही दिवसांपासून बाजारात मोठ्या प्रमाणात बाजरीला मागणी वाढली आहे. बाजरी ही उष्ण असल्याने थंडीत आवर्जून खाल्ली जाते, तसेच ज्वारीलाही मागणी वाढली आहे. यंदा पडलेल्या सततच्या पावसामुळे बाजरी आणि ज्वारीच्या उत्पादनात घट होणार आहे. त्यामुळे बाजरी, ज्वारीचे दर क्विंटलमागे २०० ते ५०० रुपयांनी वाढले आहेत. यंदा दर तेजीत राहण्याची शक्यता व्यापाऱ्यांनी वर्तवली आहे..महाराष्ट्र, राजस्थानात झालेल्या अवेळी पावसामुळे बाजरीच्या प्रतवारीवर मोठा परिणाम झाला आहे. बाजारात चांगल्या मालाला अधिक मागणी आहे. मार्केट यार्डातील भुसार बाजारात दररोज ५० ते ६० टन बाजरी आणि ज्वारी विक्रीसाठी पाठविली जात आहे. बाजरीचे उत्पादन राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तसेच कर्नाटकच्या काही भागात घेतले जात असल्याची माहिती व्यापाऱ्यांनी दिली.महाराष्ट्रात बीड, गेवराई, पाथर्डी, मंचर, केडगाव, सुपा, नाशिक येथील बाजारपेठेतील व्यापारी मोठ्या प्रमाणावर बाजरीची खरेदी करतात. बीड, गेवराई भागातील ऊसतोड कामगार मोठ्या संख्येने पश्चिम महाराष्ट्रात वास्तव्यास येतात..Nashik Crime : इंदिरानगरमध्ये 'बंटी-बबली'ची जोडी गजाआड; घर विक्रीचे आमिष दाखवून तब्बल ९३ लाख रुपयांची फसवणूक!.ऊसतोड कामगारांकडून बाजरीला मोठी मागणी असते. महाराष्ट्रातील साखर कारखाने सुरू झाल्यानंतर बाजरीच्या मागणीत वाढ होते, असे मार्केट यार्डातील व्यापारी नितीन नाहर यांनी सांगितले.यंदाच्या पावसाने सर्वच पिकांची हानी झाली आहे. त्यामुळे धान्याचे भाव नैसर्गिकरीत्याच वाढले आहेत. दिवाळीनंतर थंडी वाढताच बाजरीची मागणी वाढली आहे, तर गव्हाकडे तुलनेने कमी कल दिसतो. पूर्वी गहू पोत्यात येत असल्याने त्याला हवा मिळायची, पण आता प्लॅस्टिक आणि मशिन पॅकिंगमुळे हवा खेळत नाही. त्यामुळे माल खराब होण्याचे प्रमाण वाढले आहे.- अभय संचेती, ज्येष्ठ व्यापारी, मार्केट यार्ड.अशी आहे सद्यःस्थितीसततच्या पावसामुळे बाजरी, ज्वारीचे नुकसानशेतकऱ्यांना आर्थिक झळथंडीमुळे मागणी वाढलीबाजरी, ज्वारीची आवक कमीहवामान बदलामुळे उत्पादनावर परिणाम बाजरीने शरीराला नैसर्गिक उष्णताथंडीच्या दिवसांत आहारात बाजरीचा समावेश केल्याने शरीराला नैसर्गिक उष्णता आणि ऊर्जा मिळते. या धान्यात तंतूमय पदार्थांसह लोह, कॅल्शिअम, मॅग्नेशिअम आणि जीवनसत्त्वे मुबलक प्रमाणात असल्याने प्रतिकारशक्ती मजबूत राहते. हिवाळ्यात शरीराचे तापमान संतुलित ठेवण्यासाठी बाजरी उत्कृष्ट मानली जाते. ती पचनासही हलकी आहे. याच कारणामुळे या काळात बाजरीकडे ग्राहकांचा कल अधिक दिसत असल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.