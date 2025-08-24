मार्केट यार्ड : बाजार समितीच्या कांदा-बटाटा-लसूण विभागात विभागवार खरेदी-विक्री करावी, असा नियम असूनही त्याची अंमलबजावणी होत नाही. अनेक अडते बेकायदा अन्य विभागांत कांदा-बटाटा-लसूण यासह फळांचा व्यापार करतात. अशा व्यवहारामुळे शेतकऱ्यांचे दररोज कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे. या प्रकाराला संचालक मंडळ जबाबदार असून, परिस्थिती अधिक गंभीर झाली असल्याचा आरोप फेडरेशन फॉर अॅग्रो, कॉमर्स अँड ट्रेड केला आहे. .बाजारात नियमाप्रमाणे विभागवार अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करत फेडरेशन फॉर अॅग्रो, कॉमर्स अँड ट्रेडने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पणनमंत्री जयकुमार रावल, पणनचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, पणन संचालक विकास रसाळ, बाजार समितीचे सचिव डॉ. राजाराम धोंडकर यांना पत्र दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, बाजार समितीकडून नियमांची अंमलबजावणी व्हायला हवी; परंतु काही संचालकांच्या हस्तक्षेपामुळे ती होत नाही. त्यामुळे नियमातील त्रुटी व अनियमितता दूर करण्यासाठी आपल्याकडून स्पष्ट आदेश देणे आवश्यक आहे..विभागवार व्यवहार कायदा असूनही पुणे बाजार समितीत त्याची अंमलबजावणी होत नाही. यापूर्वी अनेक वेळा पत्रव्यवहार करून आणि घाऊक ग्राहक, किरकोळ विक्रेते व संचालकांच्या स्वाक्षरीसह विनंत्या करूनही ठोस कार्यवाही होत नाही..विभागवार खरेदी-विक्रीचा मुद्दा शेतकरीहिताशी थेट निगडीत असून, तत्काळ कायदेशीर व्यवहार सुरू करायला हवेत. अन्यथा शेतकऱ्यांचे नुकसान आणि सर्वसामान्य ग्राहकांवर महागाईचा बोजा कायम राहणार आहे. पणन संचालक याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा.- किशोर कुंजीर, अध्यक्ष, फेडरेशन फॉर अॅग्रो, कॉमर्स अँड ट्रेड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.