पुणे

Pune Market Yard : पुणे बाजार समितीच्या चौकशीची घोषणा हवेत; पणनमंत्र्यांनी लक्ष घालण्याची मागणी

APMC Scam : पुणे मार्केट यार्डातील ५१ गैरव्यवहारांच्या चौकशीला दोन महिने उलटूनही अहवाल नाही, मंत्र्यांचे आश्वासन जुमला ठरत असल्याची टीका सुरू आहे.
Pune Market Yard

Pune Market Yard

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मार्केट यार्ड : पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील गैरव्यवहारांबाबत पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी विधान परिषदेत उच्चस्तरीय चौकशीची घोषणा केली होती. मात्र त्या घोषणेला दोन महिने उलटून गेले तरी कोणतीही कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे ही घोषणा फक्त जुमला ठरल्याची टीका सुरू झाली आहे. आज पुणे दौऱ्यावर येणाऱ्या रावल यांनी या गंभीर प्रश्‍नाकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी होत आहे.

Loading content, please wait...
Pune Market Yard
maharashtra school reopen
health department maharashtra
Pune Agricultural Market Committee corruption
Maharashtra rural roads
Local governance issues in Maharashtra
Maharashtra government farmer support
Pune pothole complaints
Pune encroachment removal
Agricultural market law changes

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com