पुणे

Marriage Registration Issue : सहा महिन्यांपासून विवाह नोंदणी पोर्टल ठप्प; हजारो विवाहांची नोंदणी रखडली

राज्यभरातील ग्रामपंचायतींमध्ये कार्यरत असलेले ग्रामपंचायतींचे विवाह नोंदणी पोर्टल तब्बल सहा महिन्यांपासून बंद असल्याने नवदांपत्यांचे मोठे हाल होत आहेत.
marriage registration

marriage registration

sakal

डी. के. वळसे पाटील
Updated on

मंचर - राज्यभरातील ग्रामपंचायतींमध्ये कार्यरत असलेले ग्रामपंचायतींचे विवाह नोंदणी पोर्टल तब्बल सहा महिन्यांपासून बंद असल्याने नवदांपत्यांचे मोठे हाल होत आहेत. आंबेगाव तालुक्यात १०३ ग्रामपंचायतीत एक हजाराहून अधिक व पुणे जिल्ह्यात एक हजार ३८७ ग्रामपंचायतींतील दहा हजारहून अधिक विवाहांची नोंदणी रखडल्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे.

manchar
portal
Marriage registration

