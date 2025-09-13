Marriage Registration Issue : सहा महिन्यांपासून विवाह नोंदणी पोर्टल ठप्प; हजारो विवाहांची नोंदणी रखडली

मंचर - राज्यभरातील ग्रामपंचायतींमध्ये कार्यरत असलेले ग्रामपंचायतींचे विवाह नोंदणी पोर्टल तब्बल सहा महिन्यांपासून बंद असल्याने नवदांपत्यांचे मोठे हाल होत आहेत. आंबेगाव तालुक्यात १०३ ग्रामपंचायतीत एक हजाराहून अधिक व पुणे जिल्ह्यात एक हजार ३८७ ग्रामपंचायतींतील दहा हजारहून अधिक विवाहांची नोंदणी रखडल्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे..पोर्टल बंद असल्यामुळे विवाह नोंदणी ऑनलाइन प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्याने त्याचा परिणाम थेट वधू-वरांवर होत आहे. वधूच्या नावाने बँकेत खाते उघडणे, विमा हक्क मिळवणे, शासकीय योजना व कागदपत्रांवर नवऱ्याचे नाव नोंदवणे या महत्त्वाच्या कामांवर अडथळे निर्माण झाले आहेत. काही ग्रामपंचायतींनी पुणे जिल्हा परिषदेकडून मिळालेल्या सूचनेनुसार हस्तलिखित दाखले दिले असले तरी हे प्रमाणपत्र आधार कार्ड, बँक व विमा कंपन्यांच्या संगणकीय प्रणालीशी लिंक होत नसल्याने नवदांपत्यांना फटका बसत आहे..सध्या पत्नीच्या नावावर अद्याप माहेरचीच माहिती दिसत असल्याने नवविवाहित जोडप्यांना विविध लाभ व सोयीपासून वंचित राहावे लागत आहे. आपले सरकार सेवा केंद्र पोर्टल मध्ये विवाह नोंदणीचा समावेश करून तातडीने विवाह नोंदणी प्रक्रिया सुरळीत करण्याची मागणी पिंपळगाव तर्फे महाळुंगे (ता.आंबेगाव) ग्रामपंचायतचे सरपंच दीपक पोखरकर यांनी केली आहे..दरम्यान विवाह नोंदणी प्रक्रियेबाबत आरोग्य सेवा व निबंधक तथा विवाह मंडळ विवाह नोंदणीचे राज्याचे उपसंचालक डॉ. आर.टी. वाघमारे यांनी ता. ८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी ग्रामपंचायतींना दिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे की, 'सदर सॉफ्टवेअर अद्याप कार्यान्वित नसल्याने ऑनलाइन किंवा बारकोड असलेले विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र देणे सध्या शक्य नाही. त्यामुळे कार्यालयांनी मूळ प्रमाणपत्राशिवाय अन्य कोणत्याही स्वरूपातील विवाह प्रमाणपत्राची मागणी करू नये.'.दरम्यान या संदर्भात पुणे जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण जोशी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. पण संपर्क होऊ शकला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.