Nhavare Crime : आंबळे येथे विवाहितेचा छळ; पतीसह सासरच्या पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल!

न्हावरे - मुलगा होत नसल्याच्या कारणावरून शारीरिक व मानसिक छळ करणे, पैशांची मागणी करून दमदाटी करणे, तसेच मुलीला हिसकावून घेऊन घराबाहेर काढल्याच्या आरोपावरून आंबळे (ता. शिरूर) येथील विवाहित महिलेच्या पतीसह सासरच्या पाच जणांविरुद्ध शिरूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे..याप्रकरणी विवाहिता गायत्री विकी पवार (वय-२५, रा. आंबळे, ता. शिरूर, जि. पुणे) यांनी शिरूर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली आहे. त्यानुसार विवाहितेचा पती विकी रामदास पवार (वय-२८), सासू मीना रामदास पवार (वय-५५), दीर किरण रामदास पवार (वय-३३), जाऊ शिवानी किरण पवार (वय-२७) आणि नणंद निलम विजय साळुंके (वय-३०, सर्व रा. आंबळे, ता.शिरूर, जि. पुणे) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..फिर्यादी गायत्री पवार यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, गेल्या सहा वर्षांपासून सासरच्या मंडळींकडून शारीरिक व मानसिक छळ केला जात आहे,असा आरोप केला आहे. तसेच मुलगा होत नसल्याच्या कारणावरून वारंवार बोलताना टोमणे मारून त्रास दिला जात आहे. तसेच पीडित विवाहितेच्या मुलीला हिसकावून घेण्याची आणि पतीचे दुसरे लग्न लावून देण्याची धमकी सासरच्या मंडळीकडून केली दिली जात होती. अशी तक्रार पीडित विवाहितेने केली आहे..दरम्यानच्या काळात पती विकी पवार याने नवीन चारचाकी वाहन खरेदी केल्यानंतर त्याच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी माहेरून १० लाख रुपये आणावेत, अशीही मागणी करण्यात आल्याचा आरोपही गायत्री पवार यांनी केला आहे. त्यामुळे या आर्थिक मागणीवरूनही छळ करण्यात आला होता, अशीही तक्रार गायत्री पवार यांनी केली आहे..याशिवाय, पतीच्या मनाविरुद्ध यापूर्वी घडलेल्या एका प्रकरणाचा राग मनात धरून पीडित गायत्री यांना एका मुलीला भेटून तिला मारहाण करण्यास सांगण्यात आल्याचाही आरोप पीडितेने केला आहे. मात्र, गायत्री पवार यांनी यास नकार दिल्यानंतर त्यांची मुलगी शर्वरी हिला त्यांच्यापासून हिसकावून घेण्यात आले आणि गायत्री पवार यांना घराबाहेर काढण्यात आले होते. त्यामुळे या प्रकरणी शिरूर पोलीस ठाण्यात पतीसह सासरच्या पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास शिरूर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विनोद पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.