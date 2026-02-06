Baramati News : बारामतीत विवाहितेचा मृतदेह आढळल्याने खळबळ; पोलिस तपास सुरू

डोर्लेवाडी : सोनगाव (ता. बारामती) येथे एका विवाहित महिलेचा मृतदेह घरात सडलेल्या अवस्थेत आढळून आल्याने खळबळ उडाली आहे. कौटुंबिक छळ किंवा घातपाताचा संशय व्यक्त करण्यात येत असून, माहेरच्या चिडलेल्या लोकांनी तिचा अंत्यविधी घरासमोरच केला..सुजाता स्वप्नील निंबाळकर (वय ३८) असे मृत महिलेचे नाव असून, घरी एकट्या राहत असताना अचानक उद््भवलेल्या वैद्यकीय कारणामुळे त्यांचा नैसर्गिक मृत्यू झाला असावा, असा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.सुजाता निंबाळकर या सोनगाव येथील त्यांच्या सासरच्या वस्तीवरील घरात राहत होत्या. त्यांचे पती नोकरीनिमित्त पुण्यात स्थायिक आहेत, तर सासू-सासरे बारामती शहरात राहतात. सुजाता या घरी एकट्याच होत्या. गेल्या ६-७ दिवसांपासून त्या नातेवाइकांचा.फोन उचलत नव्हत्या. संपर्क होत नसल्याने काळजीपोटी त्यांचे भाऊ आणि माहेरचे इतर नातेवाईक सोनगाव येथे घरी पोहोचले. त्यावेळी घरात प्रवेश केला असता सुजाता यांचा मृतदेह कॉटवर आढळून आला. मृत्यूचे कारण अस्पष्ट आहे, पण नैसर्गिक असल्याची शक्यता पोलिसांकडून वर्तविण्यात येत आहे. मृत्यूनंतर सुमारे आठवडाभर उलटून गेल्यामुळे मृतदेह नैसर्गिकरीत्या खराब होण्याच्या प्रक्रियेत होता. मृतदेह ब्लँकेटने झाकलेल्या अवस्थेत आढळून आला..घरात झोपेत असताना अचानक कोणतेतरी गंभीर वैद्यकीय कारण उद्भवले असावे, ज्यामुळे त्यांची प्रकृती खालावली. अशा परिस्थितीत मदतीसाठी कोणालाही संपर्क साधता आला नसावा आणि त्यातच त्यांचा दुर्दैवी अंत झाला असावा, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. घरात एकट्याच असल्याने त्यांना वेळेवर वैद्यकीय मदत मिळू शकली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.