Pune News: मार्व्हल रिबेरा: पुण्यातील नव्या नदीकाठी वसलेल्या आलिशान प्रकल्पामागील लक्झरी संकल्पना

International Architectural Design by HB Designs: पुण्यातील मार्व्हल रिबेरा प्रकल्प नदीकाठी लक्झरी निवासी अनुभव देतो. 3.5 व 4.5 BHK प्रशस्त घरे, आंतरराष्ट्रीय दर्जाची वास्तुकला, नैसर्गिक प्रकाशयुक्त योजना, सुरक्षितता व गोपनीयता यांचा संगम येथे पाहायला मिळतो.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गेल्या काही वर्षांत पुण्यातील लक्झरी गृहबांधणी बाजार वेगाने वाढला आहे. मात्र सर्वात प्रभावी प्रकल्प फक्त मोठ्या आकारावर नव्हे, तर जीवनमान उंचावणाऱ्या वातावरणाच्या निर्मितीवर भर देतात. बोट क्लब रोडवरील तयार-राहण्यासाठी सज्ज असलेला नवीन निवासी प्रकल्प मार्व्हल रिबेरा हा त्याच विचाराचा नमुना आहे. नदीकाठी शांत निवासस्थान म्हणून संकल्पित केलेल्या या प्रकल्पात आंतरराष्ट्रीय दर्जाची वास्तुकला, विचारपूर्वक नियोजन आणि निसर्गाशी सुसंगत डिझाइन यांचा संगम आहे, ज्यामुळे एक वेगळा निवासी अनुभव निर्माण होतो.

