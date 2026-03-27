Pune News: मार्व्हल रिबेरा: पुण्यातील नव्या नदीकाठी वसलेल्या आलिशान प्रकल्पामागील लक्झरी संकल्पना

गेल्या काही वर्षांत पुण्यातील लक्झरी गृहबांधणी बाजार वेगाने वाढला आहे. मात्र सर्वात प्रभावी प्रकल्प फक्त मोठ्या आकारावर नव्हे, तर जीवनमान उंचावणाऱ्या वातावरणाच्या निर्मितीवर भर देतात. बोट क्लब रोडवरील तयार-राहण्यासाठी सज्ज असलेला नवीन निवासी प्रकल्प मार्व्हल रिबेरा हा त्याच विचाराचा नमुना आहे. नदीकाठी शांत निवासस्थान म्हणून संकल्पित केलेल्या या प्रकल्पात आंतरराष्ट्रीय दर्जाची वास्तुकला, विचारपूर्वक नियोजन आणि निसर्गाशी सुसंगत डिझाइन यांचा संगम आहे, ज्यामुळे एक वेगळा निवासी अनुभव निर्माण होतो..मार्व्हल रिबेरा हा पुरस्कारप्राप्त डच आर्किटेक्ट हॅन्स ब्राउवर (HB Designs) यांनी डिझाइन केला आहे. त्यांच्या वास्तुशैलीत खुली जागा आणि नैसर्गिक प्रकाशाला प्राधान्य दिले जाते. येथे 14,000 चौरस फूटांपर्यंतच्या निवासस्थानांची रचना करण्यात आली आहे, जी प्रशस्त जागेची स्पष्ट बांधिलकी दर्शवते. 3.5 आणि 4.5 BHK घरे तीन बाजूंनी खुल्या आराखड्यात तयार करण्यात आली आहेत, ज्यामुळे घरात नैसर्गिक प्रकाश आणि वायुवीजन सहजपणे फिरू शकते आणि नदीचे अखंड दृश्य मिळते..या घरांचा विस्तार आणि मोकळेपणा अनेकदा लक्झरी व्हिलांशी तुलना करता येईल असा अनुभव देतो. प्रशस्त लिव्हिंग एरिया, मोठे डेक्स आणि संतुलित प्रमाणातील आतील रचना यामुळे स्वतंत्र घरासारखी मोकळीक मिळते, तसेच सुरक्षित आणि व्यवस्थित व्यवस्थापित निवासी प्रकल्पात राहण्याचे फायदेही मिळतात. रहिवाशांना अधिक गोपनीयता, सुरक्षितता आणि सोयीसुविधा मिळतात..प्रकाशयोजनाही येथे राहण्याच्या अनुभवाला आकार देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. या प्रकल्पासाठी प्रकाशयोजना यूके-स्थित एका प्रसिद्ध लाइटिंग डिझाइन एजन्सीने विकसित केली आहे, जी नैसर्गिक प्रकाशावर आधारित डिझाइनमध्ये तज्ज्ञ आहे. त्यांचा दृष्टिकोन नैसर्गिक प्रकाशाचा जास्तीत जास्त वापर करताना आतील जागेत दृश्य आराम वाढवण्यावर आधारित आहे. नैसर्गिक आणि कृत्रिम प्रकाशाचा समतोल राखून ही रचना रहिवाशांच्या जैविक घड्याळाशी (circadian rhythm) सुसंगत वातावरण तयार करते आणि अधिक आरोग्यदायी व आरामदायी जीवनशैलीला मदत करते..या प्रकल्पामागील दृष्टिकोन स्पष्ट करताना मार्व्हल रिअल्टर्सचे संस्थापक आणि CEO, विश्वजीत झवर म्हणतात:"आजच्या काळात लक्झरी रिअल इस्टेटची ओळख, ती देत असलेल्या जीवन मानाच्या गुणवत्तेवरून ठरते. मार्व्हल रिबेरा येथे, आमचे उद्दिष्ट असे घरे निर्माण करण्याचे होते जी जागतिक दर्जाच्या डिझाइन विचार सरणीला एकत्र आणतात आणि व्हिला-प्रमाणे मोकळेपणा देणाऱ्या जागांसह उच्च दर्जाची सुरक्षा, गोपनीयता आणि सेवांची सुविधा प्रदान करतात.".या प्रकल्पाचे लँडस्केप डिझाइन इकोप्लॅनचे थानापोंग गोंग (Thanapong Gong - EcoPlan) यांनी केले आहे. हिरवळ, शांत चालण्याचे मार्ग आणि विचारपूर्वक तयार केलेल्या बाह्य जागा या सर्व गोष्टी विश्रांतीला प्रोत्साहन देतात, तसेच पर्यावरणीय संतुलन जपतात. या हिरव्या जागांमुळे प्रकल्पाचा नदीकाठी असलेल्या परिसराशी अधिक जवळचा संबंध तयार होतो.मार्व्हल रिबेरामध्ये पाच-तारांकित जीवनशैलीच्या सुविधा देखील आहेत. यात खाजगी लाउंज, बिझनेस सेंटर, गेम लाउंज, स्पा आणि वेलनेस सुविधा, जिम आणि योगा स्टुडिओ, बँक्वेट हॉल आणि स्विमिंग पूल यांचा समावेश आहे. या सर्व सुविधा एकत्र येऊन रोजच्या निवासी जीवनात हॉटेलसारखा आराम आणि अनुभव आणतात.