पुणे

मसाप

मसाप
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मसापवर चोभे, शिंदे, साबळे यांची नियुक्ती
संघटनेत फेरबदल ः नांदी संमेलनाच्या नियोजनाला वेग
अहिल्यानगर, ता. १७ : मसापच्या अहिल्यानगर शाखेच्या कार्याध्यक्षपदी राजेंद्र चोभे पाटील, उपाध्यक्षपदी डॉ. श्याम शिंदे, तर सहकार्यवाहपदी पुणे विद्यापीठाचे माजी सिनेट सदस्य शिवाजी साबळे यांची नियुक्ती करण्यात आली. निमंत्रकपदी ज्येष्ठ पत्रकार विठ्ठल लांडगे यांची निवड झाली.
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या अहिल्यानगर शाखेच्या कार्यकारणीची बैठक नूतन अध्यक्ष ज्ञानदेव पांडुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली जाधव लॉन येथे खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडली. विविध विषयांवर चर्चा करून सर्व निर्णय सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले.
बैठकीस कार्यवाह शिल्पा रसाळ, शब्दगंध साहित्यिक परिषदेचे अध्यक्ष राजेंद्र उदागे, माजी अध्यक्ष किशोर मरकड, पोपटराव धामणे, प्रा. रवींद्र देवढे, प्रा. काळे, प्राचार्य विश्वासराव काळे आदी उपस्थित होते. या बैठकीत श्रावणधारा खुले काव्य संमेलन ३० ऑगस्ट रोजी चांदबिबी महालावर सकाळी ११ वाजता होणार आहे.
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विघातक प्रवृत्तींना आळा
मसापचे नगर शाखेचे कार्याध्यक्ष चं. वि. जोशी आणि उपाध्यक्ष दशरथ खोसे यांनी व्यक्तिगत कारणास्तव परिषदेकडे आपले राजीनामे दिले होते. बैठकीत दोन्ही राजीनामे सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले. संस्थेची प्रतिमा आणि कार्यपद्धतीला बाधा आणणाऱ्या विघातक प्रवृत्तींना थारा न देता संघटनात्मक शिस्त आणि एकजुटीने काम करण्याचा सूर यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

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