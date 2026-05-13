पुणे

आवाज जनतेचा

आवाज जनतेचा
Published on

माशाळवस्तीत स्वच्छतेचा बोजवारा
प्रभाग २३ मधील नागरिक त्रस्त; नियमित साफसफाईची मागणी

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. १३ : प्रभाग क्रमांक २३ मधील माशाळवस्ती परिसरात गेल्या अनेक वर्षांपासून स्वच्छतेच्या समस्या गंभीर बनल्या असून, वारंवार तक्रारी करूनही त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याची तक्रार देवराय जमादार यांनी केली आहे.
माशाळवस्ती रिंगरोड परिसर, पापाराम नगर, आलमखान नगर तसेच आगीराजेंद्र नगर भागात मोठ्या प्रमाणावर कचऱ्याचे ढीग साचत आहेत. त्यामुळे परिसरात दुर्गंधी पसरत असून महिला, शालेय विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक आणि कामगार वर्गाला मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. रस्त्यालगत टाकण्यात येणाऱ्या कचऱ्यामुळे वाहतुकीलाही अडथळा निर्माण होत असल्याचे नागरिकांनी सांगितले.
नियमित साफसफाई होत नसल्याने पाच ते सात दिवस कचरा उचलला जात नाही. परिणामी डासांचे प्रमाण वाढून नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच घंटागाडी वेळेवर येत नसल्याने नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. महापालिका प्रशासनाने या समस्येकडे तातडीने लक्ष देऊन नियमित साफसफाई आणि कचरा उचलण्याची प्रभावी व्यवस्था करावी, अशी मागणी श्री. जमादार यांनी केली आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

sanitation issues in Solapur
Mashalvasti cleanliness problems
garbage complaints in Maharashtra
regular waste collection in Solapur
health issues due to garbage
residents demand cleanliness
Solapur municipality sanitation
environmental concerns in Mashalvasti
trash piling up in Solapur
local community grievances
effective waste management solutions
hygiene challenges in neighborhoods
clean roads in Solapur
public health and sanitation
citizen initiatives for cleanliness
माशाळवस्ती स्वच्छतेच्या समस्या
सोलापूर नगरपालिकेची स्वच्छता
नागरिकांची कचरा उचलण्याची मागणी
स्वच्छता समस्या आणि उपाय
सोलापूरमधील आरोग्य समस्या
कचऱ्यामुळे त्रास होणारे नागरिक
नियमित साफसफाई आवश्यक आहे
सार्वजनिक आरोग्य आणि स्वच्छता
वातावरणीय समस्या माशाळवस्तीतील
स्वच्छता चॅलेंजेस माशाळवस्ती
कचरा व्यवस्थापनाची गरज
समुदायाची सहभागिता स्वच्छतेसाठी
स्वच्छता सुधारणा मागणी
सुरक्षित व स्वच्छ परिसर