पुणे

Lonavala Crime: लोणावळ्यात धक्कादायक प्रकार! दरडीच्या भीतीने गाव रिकामे, चोरट्यांचा धुमाकूळ; एका रात्रीत २० घरफोड्या, लाखोंचा ऐवज लंपास

Residents demand security after evacuation: दरडीच्या भीतीने गाव रिकामे, प्रशासनाच्या दुर्लक्षाचा फायदा घेत चोरट्यांचा कहर; एका रात्रीत २० घरफोड्यांनी लाखोंचा ऐवज, रोकड आणि दागिने लंपास
After Landslide Evacuation, Thieves Target 20 Homes in Lonavala Village

After Landslide Evacuation, Thieves Target 20 Homes in Lonavala Village

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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लोणावळा : दरड कोसळल्यानंतर नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी प्रशासनाने पाटण गाव रिकामे करण्याचे आदेश दिले. गावात सामसूम पाहून चोरट्यांनी एका रात्रीत तब्बल २० घरांतून लाखोंचे दागिने, रोकड आणि मौल्यवान वस्तू लंपास केल्या. या चोरीमुळे ग्रामस्थांमध्ये संताप, असुरक्षितता आणि प्रशासनाविरोधात नाराजी व्यक्त होत आहे.

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