Lonavala Crime: लोणावळ्यात धक्कादायक प्रकार! दरडीच्या भीतीने गाव रिकामे, चोरट्यांचा धुमाकूळ; एका रात्रीत २० घरफोड्या, लाखोंचा ऐवज लंपास

लोणावळा : दरड कोसळल्यानंतर नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी प्रशासनाने पाटण गाव रिकामे करण्याचे आदेश दिले. गावात सामसूम पाहून चोरट्यांनी एका रात्रीत तब्बल २० घरांतून लाखोंचे दागिने, रोकड आणि मौल्यवान वस्तू लंपास केल्या. या चोरीमुळे ग्रामस्थांमध्ये संताप, असुरक्षितता आणि प्रशासनाविरोधात नाराजी व्यक्त होत आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...पाटण गावात दरड कोसळून एकाच कुटुंबातील तिघांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर गावाला आणखी धोका होऊ नये, यासाठी ग्रामस्थांनीही जिवाच्या भीतीने घरे बंद करून नातेवाईक तसेच इतर सुरक्षित ठिकाणी आश्रय घेतला..मात्र, गाव पूर्णपणे ओस पडल्याची संधी साधत गुरुवारी पहाटेच्या सुमारास चोरट्यांनी गावात धुमाकूळ घातला. मांडेकर, शेलार, वाळुंज, साठे, लोहट, कोंडभर, तिकोणे कुटुंबांची एकामागून सुमारे २० घरांचे कुलूप तोडून दागिने, रोख रक्कम आणि इतर मौल्यवान वस्तू लंपास केल्याचे प्राथमिक माहितीतून समोर आले आहे.ग्रामस्थ गावात परतल्यानंतर घरांची झालेली तोडफोड आणि चोरीचा प्रकार उघडकीस आला. प्रशासन आणि पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत ‘‘आमच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोणाची,’’ असा संतप्त सवाल ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे..ग्रामस्थांचे धरणेदरड कोसळल्यानंतर प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत ग्रामस्थांनी धरणे आंदोलन छेडले. याला मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ उपस्थित होते. आंदोलनाची माहिती मिळताच पोलिस प्रशासन आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी ग्रामस्थांशी संवाद साधला..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.प्रशासनाच्या सूचनेनुसार आम्ही जीव वाचवण्यासाठी घरे सोडली. गाव रिकामे करताना किमान पोलिस बंदोबस्त किंवा नियमित गस्त ठेवली असती, तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर घरफोड्या घडल्या नसत्या- अरुण मांडेकर, ग्रामस्थ, पाटण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.