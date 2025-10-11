Ration Card Audit : शिधापत्रिकांची पडताळणी सुरू, राज्यात ८८ लाख ५८ हजार संशयास्पद लाभार्थी

पुणे : राज्यातील मृत, दुबार, संशयास्पद लाभार्थ्यांना शिधापत्रिकेतून वगळण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने आधार क्रमांक आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील माहितीच्या आधारे संशयास्पद लाभार्थ्यांची जिल्हानिहाय यादी तयार केली असून त्यामध्ये राज्यातील ८८ लाख ५८ हजार लाभार्थ्यांची संख्या आहे. त्या यादीनुसार पुरवठा निरीक्षक घरोघरी जाऊन तपासणी करत आहेत..केंद्र सरकारने राज्यातील शिधापत्रिकांची तपासणी करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. त्यासाठी आधार क्रमांक आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील माहितीचा आधार घेण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्यात ८८ लाख ५८ हजार ५४० संशयास्पद लाभार्थी आढळले आहेत. त्यासाठी आधार क्रमांकातील त्रुटी असलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या निश्चित केली आहे. राज्यातील काही जिल्ह्यांत बांगलादेशी नागरिकांनी घुसखोरी केल्याचे दिसून आले आहे..खड्डेमय रस्त्यातून अंधारात करावा लागतो जीवघेणा प्रवास. अशा संशयास्पद नागरिकांची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यात येत आहे. दुबार आधार क्रमांक असलेले, मूळचे भारतीय परंतु परदेशी नागरिकत्व मिळालेले आणि त्यांचे आधार निलंबित झालेले तसेच चुकीचे आधार क्रमांक असलेले नागरिक केंद्र सरकारने शोधून त्यांची माहिती राज्यांना दिली आहे. त्याचप्रमाणे गेल्या सहा महिन्यांत धान्याची उचल न केलेले तसेच वर्षभर धान्य न घेतलेले अशांची संख्याही मोठी आहे.\r\n\r.अनेक लाभार्थ्यांची नावे दोनपेक्षा अधिक ठिकाणी नोंदविण्यात आलेली आहेत. त्यात राज्यातील आणि राज्याबाहेरील लाभार्थ्यांचाही समावेश आहे. यांचीही पडताळणी केली जात आहे. ज्या लाभार्थ्यांचे वय १०० वर्षांपेक्षा अधिक आहे, अशांचीही माहिती घेतली जात आहे. जे लाभार्थी एकल आहेत आणि त्यांचे वय १८ पेक्षा कमी आहे, अशांनाही या संशयास्पद लाभार्थ्यांमध्ये समाविष्ट केले आहे. पुरवठा निरीक्षक ही पडताळणी करत असून संशयास्पद लाभार्थ्यांच्या माहितीत तथ्य आढळल्यास ती नावे वगळण्याची शिफारस निरीक्षक तहसीलदारांकडे करणार आहेत. नावे वगळण्याचा अंतिम अधिकार तहसीलदारांना असणार आहे. ३१ ऑक्टोबरपर्यंत ही मोहीम पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.