Pune Civic Code: आचारसंहितेमुळे ठप्प महापालिका कारभार; पावसाळा व पालखी तयारीसाठी पुणे मनपाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मार्गदर्शन मागितले

पुणे : विधानपरिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने महापालिकेचा कारभार ठप्प झाला आहे. पुढील काळात पावसाळा, पालखी सोहळा यासाठी महत्त्वाचे निर्णय महापालिकेला घ्यावे लागणार आहेत. पण दीड महिना आचारसंहिता असल्याने कोणताही आर्थिक आणि धोरणात्मक निर्णय होऊ शकणार नाही. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी महापालिकेने जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्याकडे मार्गदर्शन मागितले आहे. नगरसचिव योगिता भोसले यांनी यासंदर्भातील पत्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पाठविले आहे..पुणे महापालिकेची निवडणूक होऊन अवघे साडेचार महिने झाले आहेत. प्रशासक काळानंतर निवडून आलेल्या नगरसेवकांना कामे करण्यासाठी आत्ता कुठे तरी सूर गवसला आहे. त्यातच विधानपरिषदेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली आहे. यामुळे स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभा आणि विविध विशेष समित्यांचे कामकाज थांबले आहे. महापालिकेतील कारभार थंडावला आहे..पावसाळा अवघ्या काही आठवड्यांवर आला आहे, त्यामुळे पावसाळ्यापूर्वीची कामे करणे, त्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहेत. जास्त पाऊस झाल्यास आणीबाणीच्या स्थितीत तातडीचे निर्णय घ्यावे लागतात. त्याच प्रमाणे पुण्यात जुलै महिन्यात संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळ्याचे आगमन होणार आहे. या सोहळ्याच्या तयारीसाठी पाणीपुरवठा, रस्त्यांवरील खड्डे, आरोग्य सेवा, निवास व्यवस्था यासह अन्य महत्त्वाची कामे करावी लागतात. त्यामुळे अशा तातडीच्या विषयांवर निर्णय घेण्यासाठी स्थायी समितीची परवानगी मिळावी, अशी विनंती प्रशासनाने केली आहे. त्यावर आता जिल्हाधिकारी काय निर्णय घेतात याकडे लक्ष लागले आहे..''शहरात पावसाळ्यापूर्वीची नालेसफाई आणि पालखी सोहळ्याची कामे वेळेत पूर्ण होणे गरजेचे आहे. पण त्यासाठीचे निर्णय घेताना आचारसंहितेचा अडसर येऊ शकतो. त्यामुळे यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मार्गदर्शन मागितले आहे."- श्रीनाथ भिमाले, अध्यक्ष, स्थायी समिती, पुणे महापालिका.