Balewadi Fire : बालेवाडीत २२ व्या मजल्यावर भीषण आग; परिसरात खळबळ; कक्कड ला विदा इमारतीतील घटना, जीवित हानी टळली

बालेवाडी - बालेवाडी येथील लक्ष्मी माता मंदिराजवळ असलेल्या ‘कक्कड ला विदा या बहुमजली रहिवासी इमारतीच्या ‘बी ‘ विंग मध्ये बाविसाव्या मजल्यावर शनिवारी (ता. १०) दुपारी साडेचारच्या सुमारास भीषण आग लागली. आगीमुळे इमारतीतून धुराचे मोठे लोट बाहेर पडत असल्याने परिसरात खळबळ उडाली. या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले..मिळालेल्या माहितीनुसार, डॉ. अभया नटूरे या बाहेर गेल्या असताना त्यांच्या २२ व्या मजल्यावर असलेल्या सदनिकेस अचानक आग लागली. काही वेळातच आगीने रौद्र रूप धारण केले. मजल्यावरून धूर आणि ज्वाळा बाहेर पडताना दिसत असल्याने परिसरातील नागरिकांचे लक्ष घटनास्थळाकडे वेधले गेले..घटनेची माहिती मिळताच पुणे महानगरपालिकेच्या बाणेर अग्निशामक दलाचे जवान घटनास्थळी दाखल झाले. आग आटोक्यात आणण्यासाठी जवानांकडून प्रयत्न सुरू करण्यात आले. इमारतीचा मजला उंचावर असल्याने आग विझविण्याचे काम आव्हानात्मक ठरले..दरम्यान, आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. घरातील मंडळी बाहेर गेले असल्याने मोठी जीवित हानी टळली. या घटनेत झालेल्या वित्तहानीचा तपशीलही समजू शकलेला नाही. आगीवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवल्यानंतर आणि पाहणी केल्यानंतरच नुकसानीचा अंदाज स्पष्ट होणार आहे. सध्या बऱ्यापैकी आग आटोक्यात आली असल्याची माहिती बाणेर अग्निशमन विभागाचे केंद्र अधिकारी शिवाजी मेमाणे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.